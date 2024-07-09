الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استفالة وليد دعبس.. التسلسل الزمني لأزمة رئيس مودرن سبورت

وليد دعبس وأحمد رفعت
وليد دعبس وأحمد رفعت

وسط تحقيقات وزارة الشباب والرياضة حول ملابسات وفاة نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت السابق أحمد رفعت، تقدم وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت باستقالته اليوم.

استقالة وليد دعبس من رئاسة نادي مودرن سبورت

وتصاعدت الأحداث بقوة في ملف أحمد رفعت بعد العديد من النقاشات والحوارت والمداخلات التلفزيونية، مع رئيس ناديه السابق.

وتقدم وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، باستقالته من رئاسة النادي؛ لما تعرض له من تشويه خلال الساعات القليلة الماضية- على حسب وصفه- في البيان الرسمي الذي أصدره نادي مودرن سبورت.

وكان دعبس قد ظهر مؤخرا عبر إحدى وسائل الإعلام، ونفى أنه قال إن عقد رفعت فُسخ مع نادي الوحدة الإماراتي لسبب أخلاقي، مشيرا إلى أنه قال: "لا تعليق" عند سؤاله عن الأمر.

وسادت حالة من الغضب في الشارع الكروي بعد التصريحات التي أطلقها وليد دعبس في التلفزيون المصري أمس.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض التسلسل الزمني لظهور دعبس منذ وفاة أحمد رفعت وحتى تقديم استقالته اليوم.

الحديث عن مستحقات أحمد رفعت

وقال وليد دعبس، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: “الحديث عن مستحقات أحمد رفعت وحصول أسرته عليه أمر سابق لأوانه، الظروف ليست مناسبة للحديث معهم عن هذا”.

وأكد الدكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه لا يوجد من مارس أي ضغوط على أحمد رفعت داخل نادي مودرن فيوتشر، وعقده كان به عام واحد ولم أصدر أي وعود بشأن منح أسرته عقد 4 سنوات، وسأتكفل بأي مطالبات لأسرته.

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كواليس جديدة

وقال دعبس عبر قناة الحدث اليوم: "نادر شوقي هو من أتى بعرض الوحدة الإماراتي لـ أحمد رفعت بعد المشادة التي حدثت بينه وبين جنش، وخرج علينا وهو يقول إن النادي هو من باعه وأعاره وتخلى عنه".

وواصل: "مودرن سبورت وقف مع أحمد رفعت بدون أي منفعة طوال أزمته بدون مزايدة على أي شخص بما فيهم وكيله نادر شوقي".

وأردف: "نادي مودرن سبورت استفسر من وزارة الرياضة عن موقف رفعت وهو مسافر لخوض مباراة في إفريقيا وبالفعل وصلنا قرار الوزارة بمدة فترة التصريح لمدة 3 شهور أخرى للمعايشة وهذه الكلمة ليس معناها أنه سيتم اختباره هناك ولكنها كلمة يتم كتابتها في جميع التصاريح ويتم تجديد المدة كل 3 شهور".

وتابع: "جلست مع أحمد رفعت وحكى لي القصة الكاملة وسألته لماذا لم تسلم نفسك للقوات المسلحة منذ وقت عودتك من الإمارات في شهر يناير ولمدة 9 شهور على الأقل إذا تم توقيع عقوبة عسكرية عليه ستكون لفترة بسيطة، وأخبرني أنه كان متخوفا من ذلك".

وأضاف: "توصلنا إلى حل أن يسلم أحمد رفعت نفسه إلى وحدته العسكرية وضغطت بشدة حتى يتم إنهاء هذا الأمر وبعدها يصبح حرا ويخرج للاحتراف كما يريد".

وفسر "الأمر الطبيعي أن يتم سجن أحمد رفعت بمجرد تسليم نفسه للقوات المسلحة ولكن هذا لم يحدث وتم وضعه في مركز جهاز الرياضة العسكري بموقف نبيل من هيئة التجنيد دائما ما يحدث مع الرياضيين ولاعبي كرة القدم".

واستطرد: "أحمد رفعت كان يجلس في غرفة خاصة في جهاز الرياضة العسكري وتواصلنا مع نادي طلائع الجيش واستغرب مسؤوليه من ذلك كيف يتدرب بشكل منفرد وهو لاعب دولي كبير وطلبوا منا الموافقة على أن يتدرب رفعت بشكل طبيعي مع فريق طلائع الجيش حتى يحافظ على لياقته وحتى لا يشعر أنه يقضي فترة سجن أو حبس".

وأتم: "بعد ذلك بدأت الإجراءات القانونية مع أحمد رفعت وتم التحقيق معه وسؤاله لماذا تغيبت عن أداء الخدمة العسكرية ونادي مودرن سبورت عين له محاميين وأصبحت قضية وذهبت إلى المحكمة العسكرية وبعد عدة جلسات حُكم عليه بالسجن العسكري لمدة سنة".

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تصريحات غير موفقة جديدة

كما تحدث دعبس من جديد في برنامج "بوكس تو بوكس"، بشكل غير جيد وأطلق اتهامات جديدة وتصريحات استفزت الشارع المصري، قائلا: «أحمد رفعت لا يتحمل كثيرا وطبيعته كدا بأنه غير صبور، وفي النتيجة النهائية انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم الحكم عليه بسنة سجن، لكنه تواجد في تلك المدة في جهاز الرياضة العسكري، وأثناء تلك المدة اجتمع كل الناس، وكل واحد عمل دور، وفي النهاية تم الاتفاق على تقديم مذكرة بحسن نية اللاعب إلى القوات المسلحة، وبالفعل تم تخفيض الحكم من سنة إلى شهرين، قضاهم في جهاز الرياضة، وخرج في يناير، وكان في أول يومين حزين، لكن بعد الجلوس معه ارتفعت الحالة المعنوية، وتحدثت معه ورفعت الروح المعنوية».

وأكمل: «حصل على اجازة قصيرة، ثم عاد للتمرين، وحصل على اجازة بعد ذلك بسبب الاصابة، ثم لعب مباراة، ثم تعرض للانتكاسة في لقاء الاتحاد السكندري، لا يوجد حاجة في الطب اسمها الضغط النفسي قمنا بعمل خطوات كثيرة، وابلغت نادر شوقي بأنه لن يستطيع العودة للملاعب مجددا، وفوجئت بتصريحات نادر بأنه كان يتمنى لعبه لمدة 10 أيام، فكيف سيقوم بذلك وهو مركب دعامتين في القلب ويحتاج لجهاز في تنظيم ضربات القلب، وعمل تحليل جيني واكتشفنا بان هناك جين يؤكد امكانية إصابته بأمراض القلب.. والأطباء بذلوا كل ما في وسعهم من اجل انقاذ حياته في الاسكندرية ثم مستشفي وادي النيل، وكنا سعداء بنجاته».

وأتم: «هذا الكلام، نادر شوقي وابراهيم فايق لم يكونوا يعلموا شيئا عنه، وإبراهيم خارج من قنوات مودرن، وكنت متوقع أن يكون هناك مصداقية في الحلقة، ولكن ما رأيته لم يكن فيه ذلك، ووجدت إبراهيم فايق أخذ موقف آخر للغاية، أحمد رفعت كان لاعب طيب ومحترم، ونادر شوقي يتاجر به.. التناول الاعلامي لازمة رفعت لم يكن حياديا».

التصريحات الأخيرة قبل الاستقالة

وبعد مداخلة دعبس أمس مع حتحوت والتي قال فيها دعبس: «أنت إعلامي ولست قاضيًا لتحكم على الواقعة».

وحدثت مشادة بين هاني حتحوت ووليد دعبس، مع نهاية المداخلة الهاتفية، عبر برنامج «الماتش»، بدأت حينما صرخ وليد دعبس قائلًا: «أحمد رفعت قال عني أنت أبويا».

وردّ حتحوت قائلًا: «موت رفعت أكبر والمسؤول عن موت رفعت لازم يحاسب».

وانفعل وليد دعبس على الهواء، وقال: «إنتوا دمرتوا الإعلام.. إنتوا مأجورين.. ده مش إعلام أبدًا»، وذلك حسب وصفه.

وعلى إثر ذلك، ردّ هاني حتحوت على وليد دعبس بعد إنهاء المكالمة، قائلًا: «يا دكتور وليد أحنا مش مأجورين،ـ وأنت لم تجب على عديد من التساؤلات التي طرحنا خلال المداخلة، ولن نرد على كلمة مأجورين مرة أخرى لأنها خرجت في لحظة عصبية».

وأردف حتحوت قائلًا: «هدفنا هو ملاحقة كل من تسبب فيما حدث لأحمد رفعت، ثم حصلت المعجزة، التي جعلته يعود مرة أخرى ويقول لنا ما حدث له، فلازم يتحاسب من تسبب فيما حدث له».

وأتم قائلًا: «أحمد رفعت مات موتة ربنا لكنه قال إن هناك أحد تسبب في هذه الأزمة القلبية، ولن نسمح لأحد أن يحدث له مرة أخرى مثلما حدث لأحمد رفعت».

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