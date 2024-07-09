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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لحل اختبار علم النفس

د.تامر شوقي
د.تامر شوقي

وجه الخبير التربوي د.تامر شوقي، استاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية تربية جامعة عين شمس نصائح للإجابة الصحيحة في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية، المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة غدًا في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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نصائح لحل امتحان مادة علم النفس والاجتماع 

وجاءت تعليمات الخبير التربوي لحل للطلاب مادة علم النفس والاجتماع التي تعد من المواد الأساسية في الشعبة الأدبية ودرجاتها 60 درجة وعدد الأسئلة بها ٤٦ سؤالاً، ٤٤ سؤالا موضوعيًا وسؤالين مقاليين، موزعة على فرعى المادة(علم النفس) و(علم الاجتماع) بالتساوي، ومن النصائح التى توجه للطالب للاجابة الصحيحة في الامتحان ما يلي:

١.تركيز الطالب الشديد في قراءة الاسئلة، وعدم التسرع في اختيار الإجابة

٢. بدء الطالب بحل الأسئلة السهلة قبل الأسئلة الصعبة، توجد اسئلة كثيرة سهلة ومباشرة

٣. فهم الطالب بشكل دقيق لما هو مطلوب في حل السؤال، مثلا في الاسئلة عن فصل الذكاء لا بد من التمييز بين هل السؤال عن تعريف الذكاء ام خصائصه أم تنميته؟ والإجابة على السؤال وفقا للجزء المتصل به في الدرس، ولو السؤال في نظرية تعلم معينة مثل نظرية الجشطلت لا بد ان يحدد الطالب هل المطلوب قوانين النظرية أم التطبيقات التربوية لها؟.

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٤. تمييز الطالب بشكل دقيق بين قوانين النظريات المختلفة، والا يخلط بينها(سواء داخل النظرية أو بين النظريات )  عند الإجابة على أى سؤال

٥. تمييز الطالب بين التطبيقات التربوية في مختلف النظريات، حتى يستطيع تحديد الإجابة المطلوبة في السؤال

٦.لا بد من فهم كل سؤال جيدا واستيعابه حتى يحدد الطالب المطلوب منه والإجابة بشكل صحيح عليه

٧. قراءة رأس السؤال بشكل كامل حتى آخر كلمة والتى قد تكون هى مفتاح الإجابة الصحيحة

٨.التركيز على بعض الكلمات المركزية في رأس السؤال التى تيسر للطالب التعرف على الإجابة الصحيحة حتى لو انطبق رأس السؤال على أكثر من درس مثلا قد يتضمن رأس السؤال جملة قام معلم التاريخ بربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية، وربطها بأمثلة من الواقع فجملة ربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية في السؤال تصلح للإجابة عليها نظرية الجشطلت، ونظرية تجهيز المعلومات، بينما باقي الجملة في رأس السؤال وهى وربطها بأمثلة من الواقع موجودة فقط في نظرية تجهيز المعلومات وبالتالى هذه الكلمات المركزية هى التى ميزت الإجابة الصحيحة

٩. الوعي بأن بعض الاسئلة تتضمن تفاصيل غير مطلوبة وبالتالى لا بد من التركيز على ما هو مطلوب في السؤال، مثل ما تحته خط، أو ما يشير اليه النصف الثاني من الجملة

١٠.توزيع الوقت بشكل متوازن بين الاسئلة، والمراجعة قبل تسليم الإجابات.

مادة علم النفس والاجتماع طلاب الشعبة الأدبية طلاب الثانوية العامة مادة علم النفس الخبير التربوي جامعة عين شمس الدكتور تامر شوقي عام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

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