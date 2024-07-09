الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا "يورو 2024"

فرنسا وإسبانيا
فرنسا وإسبانيا

يرغب كثير من المتابعين في معرفة موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024، حيث يلتقي الفريقان في قمة أوروبية منتظرة.

نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

وكان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره على ألمانيا بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

أما منتخب فرنسا فتأهل إلى المربع الذهبي ببطولة اليورو، بانتصاره الصعب على البرتغال بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024 

أما عن موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports MAX 1، 2.

فرنسا يتفوق على إسبانيا تسويقيًا فى موقعة نصف نهائى يورو 2024 (إنفوجراف)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بـ"يورو 2024" والقنوات الناقلة

صدام نارى بين إسبانيا وفرنسا فى نصف نهائى يورو 2024

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

غيابات منتخبي فرنسا وإسبانيا عن مباراة نصف نهائي أمم أوروبا 2024 

ويغيب عن منتخب إسبانيا في مباراة اليوم، الظهير الأيمن داني كارفاخال بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ألمانيا، والمدافع روبين لي نورماند لتراكم البطاقات الصفراء، وبيدري جونزاليس بسبب الإصابة.

أما منتخب فرنسا فيدخل المباراة بصفوف مكتملة، بعد عودة أدريان رابيو من الغياب في المباراة الماضية ضد البرتغال بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويهدف ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، للوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كبرى للمرة الرابعة، بعد نهائي كأس العالم مرتين، ونهائي يورو 2016، ونهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

كما يأمل ديشامب في إكمال مشواره نحو الفوز باللقب، ليصبح ثاني شخص يفوز باليورو كلاعب ومدرب بعد بيرتي فوجتس من ألمانيا.

ويرغب كيليان مبابي في الظهور بشكل جيد أمام إسبانيا، بعدما فشل في تسجيل أي هدف في المسابقة حتى الآن، واكتفاءه بالمساهمة بهدف ضد النمسا، كما أنه ثاني أكثر لاعب محاولة على المرمى بـ 20 محاولة في البطولة.

فرنسا اسبانيا منتخب اسبانيا منتخب فرنسا يورو 2024 كأس أمم أوروبا موعد مباراة فرنسا واسبانيا مباراة فرنسا واسبانيا نهائي كأس أمم أوروبا نصف نهائي كأس أمم أوروبا

مواد متعلقة

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

رسميًا.. تياجو ألكانتارا يعلن اعتزاله كرة القدم

الكشف عن سبب عدم اعتزال كريستيانو رونالدو حتى الآن

رسميًا.. حسين عموتة مديرًا فنيًا للجزيرة الإماراتى

ليفربول يعلن رحيل حارس مرماه أدريان

بايرن ميونخ يضم مايكل أوليز بعقد حتى 2029

جريزمان يواجه خطر الغياب عن التشكيل الأساسي لفرنسا في مواجهة إسبانيا بيورو 2024

صراع محتمل بين إنتر ويوفنتوس على ضم جواو كانسيلو

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟