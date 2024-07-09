«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق (صور)

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة للفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من “الوفرة والإتاحة” للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

في هذا الإطار، شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية اليوم بمنطقتي عين شمس – المطرية بنطاق محافظة القاهرة، على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وحلقات التداول لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

- كما تم المرور على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي وكذا مراجعة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

كما تم التنبيه على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالمحافظات هى تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد على حلقات التداول والموزعين والبائعين، بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء يتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية؛ للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

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