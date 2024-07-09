الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماية المستهلك» يشن حملات مكبرة لضبط الأسعار بالأسواق (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في الرقابة وإحكام السيطرة على الأسواق للتفتيش ومتابعة حلقات تداول السلع الغذائية من المنبع من خلال التفتيش والمراجعة للفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع، لضبط أسعار السلع والتأكد من “الوفرة والإتاحة” للسلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

في هذا الإطار، شن جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية اليوم بمنطقتي عين شمس – المطرية بنطاق محافظة القاهرة، على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وحلقات التداول لتحقيق الانضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر والتأكد من الوفرة وإتاحة السلع للمواطنين، وكذا متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد المخالفين.

- كما تم المرور على شركات تجارة وتوزيع المواد الغذائية وكافة حلقات التداول لهذه السلع، لمتابعة أسعار السلع الغذائية بداية من أولي حلقات التداول وصولا للمستهلك النهائي وكذا مراجعة الفواتير والمستندات الدالة على مصدر السلع تبين وجود الوفرة والإتاحة للسلع وكذا إنخفاضات حقيقية في أسعار السلع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

كما تم التنبيه على المنشآت المخالفة التي تم المرور عليها بضرورة توفيق الأوضاع للمخالفات والتوقيع على إقرارات تعهد بضرورة إزالة أسباب المخالفات، على أن يتم المرور والتفتيش مرة أخرى من جانب السادة مأموري الضبط القضائي لمراجعة المواقف القانونية لهذه المنشآت.

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء واضحة ومحددة بشأن ضبط أسعار السلع وكذلك الوفرة والإتاحة، مشيرًا إلى أن حملات الجهاز الرقابية والانتشار المكثف لمأموري الضبط القضائي بالمحافظات هى تأتي من حرص الحكومة على متابعة موقف الأسواق على أرض الواقع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بإنخفاضات الأسعار بصورة جذرية وكبيرة.

وشدد على حلقات التداول والموزعين والبائعين،  بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة وكذلك أيضًا من عدم التلاعب في الأسعار والالتزام بالأسعار المخفضة للسلع الغذائية، كما تم التنبيه على بعض المنشآت التجارية بضرورة أن تكون الانخفاضات في الأسعار ملحوظة وتتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من استقرار في السياسات النقدية وكذا الإفراجات عن العديد من السلع الغذائية، لافتًا في هذا الصدد إلى أن رئيس الوزراء يتابع وبشكل دوري ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة والمتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية؛ للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تكليف رئيس الوزراء الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها.

WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM (3)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM (3)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM (2)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM (2)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.17 PM
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.14 PM
WhatsApp Image 2024-07-09 at 5.37.14 PM
جهاز حماية المستهلك الرقابة الأسواق للتفتيش تداول السلع الغذائية التفتيش والمراجعة المستندات ضبط أسعار السلع

مواد متعلقة

عاجل.. الانفراجة.. تراجع أسعار السلع الغذائية بفضل الإفراجات الجمركية وتحرير سعر الصرف

التوترات فى الشرق الأوسط.. انعكاسات متوقعة على أسواق الطاقة

أبرز استعدادات محافظة كفر الشيخ لاستقبال عيد الفطر المبارك

مدبولى يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر مارس الماضى

الحكومة تستعد للعيد.. رقابة على الأسواق فى إجازة "الفطر" وطوارئ فى الوزارات الخدمية

رئيس الوزراء: هناك موجة انخفاضات أخرى فى الأسعار بعد عيد الفطر

كيف أسهمت معارض «أهلًا رمضان» فى تراجع الأسعار بصورة كبيرة?

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع التجار والمصنعين لضبط أسعار السلع فى الأسواق

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟