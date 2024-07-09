الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استراتيجيات لتحسين التوازن بين العمل وتربية الأبناء.. تعرف عليها

التوازن بين العمل
التوازن بين العمل وتربية الأبناء

أظهرت الأبحاث النفسية أن مشاركة الآباء مع أطفالهم تؤدي إلى تطور اجتماعي وعاطفي وإدراكي أفضل، ومع ذلك، أصبحت تربية الأبناء في السنوات الأخيرة صعبة بسبب انخفاض عدد الأسر المشتركة وزيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى الأطفال بعد كوفيد-19، مما يجعل التوازن بين العمل وتربية الأبناء أمرًا صعبًا.

اقترح الدكتور أبيشيك شوبرا، استشاري طب حديثي الولادة وطبيب الأطفال، الاستراتيجيات التالية لتحسين التوازن بين العمل وتربية الأبناء: 

1. إدارة الوقت

قم بإعداد قائمة بالمهام الخاصة بك، ورتبها حسب الأولوية، وقم بإنهاء المهام الأكثر أهمية في أقرب وقت.

تجنب التسويف - التأخير في أداء المهام يمكن أن يؤدي إلى انشغالات اللحظة الأخيرة التي تلتهم وقت الأسرة.

يمكن استخدام الأدوات والتطبيقات الرقمية في جدولة المهام والتذكير بها.

- تقليل هدر الوقت: حاول الحد من استخدام التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي وتخصيص هذا الوقت للعائلة.

2. حاول وضع حدود واضحة

ساعات عمل مخصصة - حاول الالتزام بمواعيد العمل قدر الإمكان. بمجرد وصولك إلى المنزل، حاول أن تكون بعيدًا عن العمل ما لم يكن ذلك ضروريًا.

تقليل عوامل التشتيت - عند العمل حاول التركيز فقط على العمل، وعندما تكون مع العائلة ابتعد عن الأجهزة وقاوم إغراء التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب باستمرار.

أخبر عملائك وزملاءك في العمل بساعات عملك.

3. تقاسم المسؤوليات

تقسيم الأعمال المنزلية ومهام تربية الأطفال. إن التفكير في طلب المساعدة في الأعمال المنزلية يعد خيارًا معقولًا أيضًا، ولكن يجب تعليم الأطفال دائمًا القيام بالأعمال المنزلية بأنفسهم.

هل هناك عوامل تعمل على تقليل ثقة الأبناء بأنفسهم؟

4. ثق بأعضاء فريقك

قد يكون من الصعب الهروب من عقلية "التواجد دائمًا" ولكن ثق بأعضاء فريقك عندما لا تكون موجودًا.

 

5. إعطاء الأولوية للوقت الجيد بدلًا من الوقت الكمي

أعطي وقتك بكل قلبك لأطفالك عندما تكون معهم. على سبيل المثال، قضاء ساعتين مع الأطفال ولكن التحقق من أدواتك الإلكترونية عدة مرات سيكون أقل فائدة مقارنة بقضاء ساعة فقط مخصصة بالكامل للأطفال واللعب معهم والاستمتاع بالوقت الجيد.

 

6. التواصل مع صاحب العمل

تحدث إلى صاحب العمل بشأن التزامات الأبوة والأمومة، حيث يتعاطف معظم أصحاب العمل في الوقت الحاضر مع احتياجات الآباء العاملين. يمكن استخدام خيارات العمل من المنزل وساعات العمل المرنة في أيام معينة.

 

 

7. ادخر العمل الإضافي عندما لا يكون الأطفال موجودين

عندما تحتاج إلى إحضار العمل إلى المنزل، حاول القيام بذلك وفقًا لجدول عائلتك. حاول العمل في وقت متأخر من المساء عندما يذهب الأطفال إلى الفراش أو استيقظ مبكرًا قبل أن يستيقظ الجميع.

 

8. احرص على اتباع طقوس أو روتين معين لتحديد الانتقال الجسدي والعقلي والعاطفي من العمل إلى المنزل. 

قد يكون الأمر بسيطًا مثل تغيير ملابس العمل.

 

9. تغيير وجهة نظرك بشأن العمل

خصص لحظة من يوم العمل للتفكير في أطفالك. قد يكون ذلك مجرد النظر إلى صورة عائلية أو التفكير في أشياء خاصة قمتم بها معًا مؤخرًا. اصطحب طفلك/أسرتك إلى المناسبات الاجتماعية. يمكن أن يكون هذا أمرًا ممتعًا لك ولطفلك.

 

10. العناية بالذات ليست أنانية

خصص بعض الوقت لنفسك، فالوالد الذي يعاني من الإجهاد لا يكون منتجًا في العمل ولا في المنزل.

قم بأنشطة تجدّد نشاطك، سواءً كانت هواية أو ممارسة التمارين الرياضية أو حتى قيلولة قصيرة.

11. ابق على اتصال مع طفلك

خصص بضع دقائق كل يوم للتحدث مع طفلك حول يومه، ومخاوفه، وأفراحه.

احضر أكبر عدد ممكن من الفعاليات أو المناسبات المدرسية، فوجودك يعني الكثير بالنسبة لهم.

12. اطلب الدعم

انضم إلى مجموعات دعم الوالدين، حيث يمكن أن تكون مصدرًا غنيًا للنصيحة وهم يفهمون الصعوبات التي تواجهك.

اعتمد على عائلتك وأصدقائك عندما تكون هناك حاجة لذلك. فالأعباء المشتركة هي أعباء مخففة.

إن تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأبناء مهمة صعبة، ولكن مع الاستراتيجيات الصحيحة يمكن تحقيق ذلك. ويتلخص الأمر كله في إدارة وقتك، ووضع حدود واضحة، والتفاعل الجيد مع أطفالك. وفي نهاية المطاف، فإن الهدف هو أن تكون موجودًا من أجل طفلك وأن تستمتع بجمال الأبوة والأمومة دون أن تثقل كاهلك ضغوط العمل

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هل هناك عوامل تعمل على تقليل ثقة الأبناء بأنفسهم؟

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