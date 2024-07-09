5 مشروعات بترولية باستثمارات ضخمة.. تفاصيل قرارات مجلس الوزراء اليوم

عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدة قرارات هامة خلال الاجتماع.

قرارات مجلس الوزراء اليوم:

مشروعات اتفاقيات التزام بترولية:

وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على خمسة مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، وذلك باستثمارات متوقعة تصل إلى نحو 200 مليون دولار.

تفاصيل المشروعات:

1 - منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط:

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة IEOC Production B.V.

2- منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط:

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة IEOC Production B.V.

3- منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل:

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما بين جمهورية مصر العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ZN BV Ltd.

4- منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية:

مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس، والتي تم إصدارها بالقانون رقم 105 لسنة 2014، بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول.

5- منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD) بالصحراء الغربية:

مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة HBS International Egypt Limited.

تهدف هذه القرارات والمشروعات إلى تعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة، من خلال التعاون مع الشركات العالمية والوطنية، مما يعزز من استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي ويدعم الاقتصاد الوطني.