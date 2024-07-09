موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي أمم أوروبا "يورو" 2024

يبحث متابعو كرة القدم عن موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024، حيث يستعد المنتخبان لمواجهة مرتقبة بينهما في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

مباريات نصف نهائي يورو 2024

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي يورو 2024 بانتصاره على سويسرا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي ولإيجابي بهدف لمثله.

أما منتخب هولندا فأكمل عقد المتأهلين إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره على تركيا بهدفين مقابل هدف.

وفي نصف النهائي الأخر، سيلعب منتخبا فرنسا وإسبانيا، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون الألماني فيليكس زفاير حكمًا لمباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا بين إنجلترا وهولندا يوم الأربعاء.

وستكون هذه المباراة هي الرابعة لزفاير في اليورو بعد أن أدار مباريات دور المجموعات بين إيطاليا وألبانيا ثم مواجهة البرتغال وتركيا، كما أدار أيضًا مباراة هولندا ورومانيا في ثمن النهائي.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024

أما عن موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024، فتُقام يوم الأربعاء 10 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سيجنال إدونا بارك” بمدينة دورتموند الألمانية، بصافرة تحكيمية للحكم الألماني فيليكس تسفاير.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

وستُنقل مباراة هولندا وإنجلترا تليفزيونيًا حصريًا على قناتي beIN Sports MAX 1.2.

يُذكر أن منتتخب هولندا قد أنهى دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ثم انتصر على رومانيا في دور ثمن النهائي بثلاثية نظيفة، أما منتخب إنجلترا فتصدر المجموعة الثالثة، وانتصر على سلوفاكيا في دور الـ16.

ويُشار إلى أن تلك المباراة هي الأولى التي ستجمع المنتخبين في اليورو أو كأس العالم منذ عام 1996، كما أن منتخب هولندا نجح أخيرًا في التأهل لنصف النهائي للبطولة لأول مرة منذ عام 2004.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا تُوج باللقب مرة وحيدة بانتصاره على إنجلترا بالأخص بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 1988.

وسيخوض منتخب إنجلترا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الثالثة من أصل 4 بطولات خاضها الفريق، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.