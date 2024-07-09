الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي أمم أوروبا "يورو" 2024

إنجلترا
إنجلترا

يبحث متابعو كرة القدم عن موعد مباراة إنجلترا وهولندا في  يورو 2024، حيث يستعد المنتخبان لمواجهة مرتقبة بينهما في بطولة أمم أوروبا 2024 بألمانيا.

مباريات نصف نهائي يورو 2024

وتأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي يورو 2024 بانتصاره على سويسرا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي ولإيجابي بهدف لمثله.

أما منتخب هولندا فأكمل عقد المتأهلين إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”، بانتصاره على تركيا بهدفين مقابل هدف.

وفي نصف النهائي الأخر، سيلعب منتخبا فرنسا وإسبانيا، غدًا الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيكون الألماني فيليكس زفاير حكمًا لمباراة نصف نهائي بطولة أمم أوروبا بين إنجلترا وهولندا يوم الأربعاء.

وستكون هذه المباراة هي الرابعة لزفاير في اليورو بعد أن أدار مباريات دور المجموعات بين إيطاليا وألبانيا ثم مواجهة البرتغال وتركيا، كما أدار أيضًا مباراة هولندا ورومانيا في ثمن النهائي.

موعد مباراة هولندا وإنجلترا في نصف نهائي أمم أوروبا 2024

أما عن موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024، فتُقام يوم الأربعاء 10 يوليو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “سيجنال إدونا بارك” بمدينة دورتموند الألمانية، بصافرة تحكيمية للحكم الألماني فيليكس تسفاير.

فرنسا يتفوق على إسبانيا تسويقيًا فى موقعة نصف نهائى يورو 2024 (إنفوجراف)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بـ"يورو 2024" والقنوات الناقلة

صدام نارى بين إسبانيا وفرنسا فى نصف نهائى يورو 2024

موعد مباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وهولندا في يورو 2024

وستُنقل مباراة هولندا وإنجلترا تليفزيونيًا حصريًا على قناتي beIN Sports MAX 1.2.

يُذكر أن منتتخب هولندا قد أنهى دور المجموعات محتلًا المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ثم انتصر على رومانيا في دور ثمن النهائي بثلاثية نظيفة، أما منتخب إنجلترا فتصدر المجموعة الثالثة، وانتصر على سلوفاكيا في دور الـ16.

ويُشار إلى أن تلك المباراة هي الأولى التي ستجمع المنتخبين في اليورو أو كأس العالم منذ عام 1996، كما أن منتخب هولندا نجح أخيرًا في التأهل لنصف النهائي للبطولة لأول مرة منذ عام 2004.

جدير بالذكر أن منتخب هولندا تُوج باللقب مرة وحيدة بانتصاره على إنجلترا بالأخص بثلاثة أهداف مقابل هدف في نهائي نسخة 1988.

وسيخوض منتخب إنجلترا نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الثالثة من أصل 4 بطولات خاضها الفريق، تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.

إنجلترا وهولندا يورو 2024 انجلترا هولندا موعد مباراة إنجلترا وهولندا هولندا وإنجلترا نصف نهائى يورو 2024 نصف نهائي أمم أوروبا 2024 موعد مباراة هولندا وإنجلترا

مواد متعلقة

استثناء فى نصف نهائى اليورو.. إنجلترا تحلم بأول ألقابها الأوروبية

أمم أوروبا 2024: إنجلترا وهولندا "يفلتان" من مفاجآت سويسرا وتركيا

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟