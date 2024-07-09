6 أبراج هم الأكثر حظا في النصف الثاني من 2024.. تعرف عليها

يبحث الكثير من المواطنين على محركات جوجل عن حظك اليوم وسط توقعات الأبراج على جميع الأصعدة، المهنية والعاطفية والصحية، خاصة في النصف الثاني من العام 2024، وفيما يلي توقعات الأبراج يقدمها موقع "الدستور" للأبراج الأكثر حظا في النصف الثاني من عام 2024.

برج العذراء:

شهر الحظ: أغسطس

شهر التحدي: أكتوبر

يبدو أن هذا العام سيكون مليئًا بالحظ السعيد بالنسبة لهم، برج العذراء شهر أغسطس هو أفضل شهر بالنسبة لهم، حيث يمر الكوكبين الحاكمين لهم المريخ والمشتري المحظوظ ببيت التواصل الاجتماعي.

من المؤكد أنهم سيحصلون على الاحترام الذي كانوا يتوقون إليه من أقرانهم بالإضافة إلى ذلك، قد يجدوا شخصًا جديدًا يغازلهم بأكثر الطرق روعة.

مع وجود الشمس في الجهة المقابلة لبرجهم سيكون شهر أكتوبر، يجعلهم يشعرون بالاستنزاف قليلًا من حيث الطاقة، ولكن بحلول شهر نوفمبر، سيستعيدون طاقتهم مرة أخرى.

برج العقرب:

شهر الحظ: يوليو

شهر التحدي: ديسمبر.

سيشعر مواليد برج العقرب بالحرية في النصف الثاني من عام 2024، خاصة في شهر يوليو حيث ينتقل كوكب بلوتو الحاكم لهم إلى بيتهم المنزلي والعائلي، وطالما أنهم يقضون على التوترات مع أحبائهم، فيمكنهم بدء حقبة جديدة على الصعيد الداخلي.

من المفترض أن يجلب لهم شهر يوليو بعض الحظ الممتاز على صعيد العمل مع انتقال كوكب المشتري إلى قطاع عملهم. ومع ذلك، في شهر ديسمبر، قد يشعرون بقليل من نفاد الصبر وينتظرون أن يتحركون للأمام ولكن الصبر هو مفتاح الحصول على ما يحتاجوه من العالم.

برج القوس:

شهر الحظ: سبتمبر.

شهر التحدي: ديسمبر.

يبدأ النصف الثاني من العام بضجة مع مواليد برج القوس في شهر سبتمبر مع انتقال كوكبي الزهرة والمريخ إلى برجهم، مما يجعلهم محظوظين في الحب والمساعي العملية، ويستمر الحظ السعيد عندما ينشط بلوتو حياتهم الاجتماعية ويجلب علاقات عمل رائعة إلى حياتهم.

قد يشهدون القليل من الإحباط مع معارضة كوكب المشتري الحاكم لشمسك في شهر ديسمبر، وقد يجعلهم أصحاب السلطة في العمل ينتظرون أو يقررون أنهم لا يحتاجون إليهم وقتها يجب أن يتبعون طريقتهم الخاصة.

برج الحمل:

شهر الحظ: اغسطس

شهر التحدي: أكتوبر

سيشهد النصف الثاني من العام تقدمًا في قطاع مواليد المالي، طالما أنهم يتخلصون من كل ما لم يعد يخدمهم، والقيام بعملهم المفضل هذا العام، لذا لا يجب أن يكونوا عمليين للغاية بشأن التحركات المهنية طويلة الأجل.

مع انتقال بلوتو إلى برج الدلو في اغسطس، سيكون من الأفضل أن يذهب مواليد برج الحمل إلى حيث توجد الأفكار الجديدة والتكنولوجيا الجديدة.

سيروا أيضًا صداقات وسيعملون هم وأصدقاؤهم المقربون معًا لجعل العالم مكانًا أفضل، يجب أن يكونوا لطيفيين ورحيمين مع انفسهم في شهر أكتوبر لأن كوكب المريخ سيجعلهم يشعرون بالضعف قليلًا لذلك يجب أن يراقبوا كل أفعالهم ويفكروا فيها قبل اتخاذ أي قرارات كبيرة.

برج الدلو:

الشهر الحظ: أغسطس.

شهر التحدي: ديسمبر.

أنت الأكثر حظًا في النصف الثاني من هذا العام، برج الدلو، ويبدأ بلوتو دورة مدتها 20 عامًا في برج الدلو، هم أشخاص محظوظون في التكنولوجيا والاقتصاد والأعمال وأي شيء يجعل العالم أكثر أمانًا وعدالة.

من المرجح أن يكون شهر أغسطس هو الأكثر حظًا بالنسبة لهم حيث تبدأ كل هذه التغييرات الإيجابية، قد يمنحهم المريخ وقتًا عصيبًا في ديسمبر، لذا يجب أن يبتعدوا عن طريق الأشخاص الذين يبحثون عن الاحتيال والنصب.

برج الحوت:

شهر الحظ: شهر نوفمبر

شهر التحدي: شهر سبتمبر

يأتي الحظ إلى مواليد برج الحوت في النصف الثاني من العام، حيث ينتقل كوكب بلوتو، كوكب التحول الذاتي، إلى بيت النهايات والبدايات الجديدة.

قد يحتاجون إلى الابتعاد عن العلاقات السامة حتى يتمكنوا من إفساح المجال للعلاقات التي تملأهم بالفرح والثقة.

في شهر نوفمبر، عندما يتجه زحل مباشرة إلى برجهم، سيروا ارتفاعًا في آفاق العمل والمكاسب المالية.

قد يجدون في شهر سبتمبر أصدقاء يطلبون الكثير منهم ولكن يجب أن يضعوا حدودًا.