الأربعاء 10 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الثلاثاء الثامن من زمن العنصرة

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول الثلاثاء الثامن من زمن العنصرة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية جاء نصها كالآتي: بحسب مخطّط العناية الإلهيّة، أُعطِيَ كلّ كائن السبيل لتحقيق غايته وفق ما يناسب طبيعته. كما أُعطِيَ الإنسان أيضًا طريقة تلائم طبيعته البشريّة لنيل ما يرجوه من الله. وبحسب هذه الطبيعة البشريّة، يستخدم الإنسان الطلب طريقةً للحصول على ما يرجوه من الغير، وبالأخصّ إذا كان الشخص الذي يتوجّه إليه أعلى منه مرتبة. لذلك، يُنصَح الناس بالصلاة لنيل ما يرجونه من الله. لكنّ الحاجة إلى الصلاة تختلف في حال كنّا نريد الحصول على شيء من الإنسان أو من الله.

عندما نتوجّه بالطلب إلى إنسان، يجب أن يعبّر الطلب أوّلاً عن رغبة مَن يطلب وعن حاجته. كما يجب أن تستعطف قلب مَن ترجو حتّى تجعله يستسلم. غير أنّه لا مكان لهذين العنصرين في الصلاة الموجّهة إلى الله. عندما نصلّي، ليس علينا أن نهتمّ لإظهار رغباتنا أو حاجاتنا أمام الله الذي يعرف كلّ شيء. هذا ما قاله صاحب المزمور للربّ: "أيها السّيد، بُغيَتي كلها أَمامَك وتنهدي لا يَخفى عليك". ونقرأ في الإنجيل: "أَباكُم يَعلَمُ ما تَحتاجونَ إِلَيه قبلَ أَن تَسأَلوه". ولا نسعى بكلام بشريّ إلى تغيير مشيئة الله ليريد ما لم يكن يريده في البداية لأنّه قيل في سفر العدد: "لَيسَ اللهُ إِنسانًا فيَكذِب ولا ابنَ بَشَرٍ فيَندَم".

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