الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى أوغسطينُس زهاورونغ

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بذكرى أوغسطينُس زهاورونغ، الكاهن ورفقائه الشهداء، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية جاء نصها كالآتي:

عاش شهداء الإيمان الـ120 هؤلاء بين القرن السابع عشر والقرن العشرين، وأُعلِن عن تطويبهم بين العامين 1900 و1946. لقد ماتوا بمعظمهم كشهداء في محافظات غويزهو، وهيبي، وشانكسي، وسيشوان وزهيجيانج. 

في العام 1815، صدر مرسومان ينصّان على تأييد حكم نائب ملك سيشوان الذي أمر بقطع رأس المونسنيور دوفريس من الإرساليّات الأجنبيّة في باريس، إضافة إلى عدد كبير من المسيحيّين الصينيّين. نتيجة لذلك، ازدادت الاضطهادات. في هذه الحقبة، عاش أوغسطينُس زهاورونج، الكاهن الأبرشي الصيني الذي كان في البداية من الجنود الذين رافقوا المونسنيور دوفريس من شانغدو إلى بيجينج. لكنّ هذا الجندي ذُهِل من صبر المونسنيور وطلب أن ينضمّ إلى المبتدئين. بعد أن تعمّد، التَحقَ بالإكليريكيّة وسيمَ كاهنًا. لكنّه أوقف وتعرّض للتعذيب الوحشي، ممّا أدّى إلى وفاته في العام 1815.

يجب أن يكون حضورُ المسيحيين في المجتمعات الإنسانية عابقًا بتلك المحبّة التي أحبّناها الله، الذي يريدُ أن نحبَّ بعضُنا بعضًا بالمحبّةِ نفسها. والمحبّة المسيحيّة تمتدّ في الحقيقة إلى الجميع، من غير نظرٍ إلى العِرْق، والوضع الاجتماعي أو الديني، وهي لا تنتظرُ أيَّ مكسبٍ أو أيَّ شكرٍ. فكما أحبنا الله مجانًا، على المؤمنين، في محبتهم، أن يجعلوا اهتمامهم في الإنسان نفسِه، فيكونَ دافعُ تلك المحبة هو نفسه الدّافع الذي كان وراءَ تطلّب الله للإنسان.

وكما أنّ المسيح جال في جميع المدن والقرى شافيًا كلَّ مرض وكلَّ سُقْم، إشارةً منه إلى مجيء ملكوت الله، كذلك تعملُ الكنيسة بأبنائها، على الاتّصال بجميع البشر من أيّ وضعٍ كانوا، ولا سيّما الفقراء والمكروبين منهم... وتشاركُهم في أفراحِهم وآلامهم، وتعرفُ رغبات حياتِهم ومشاكلَهم، وتشاطِرُهم حسرات الموت. وهي ترغبُ في أن تستجيبَ لطالبي السلام بحوارٍ أخويّ ٍ، تُقدّم لهم السلام والنور من الإنجيل.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

"الأرثوذكسية" تحيي ذكرى نياحة القديسين بيوخا وبناين القسيسين

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الإثنين الثامن من زمن العنصرة

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس العظيم في الشهداء بروكوبيوس

في ذكرى تدشين أول كنيسة باسم الشهيد مار مينا.. تعرف على قائمة كنائسه بمصر

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوي بيير فينيه الكاهن

مع بدايته.. 68 مناسبة يحتفل بها الأقباط في شهر أبيب

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة افرونية الناسكة

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الاثنين الرابع عشر من زمن السنة

الأكثر قراءة

رسميا.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

عاجل.. القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة مركبا جنوب لبنان (فيديو)

عاجل.. رسميًا.. منتخب مصر الأولمبى يرفض مشاركة إبراهيم عادل مع بيراميدز أمام الأهلى

عاجل.. الحوثى تعلن استهداف سفينة تابعة لشركة "ميرسك"

تجمعات حول مقبرة أحمد رفعت.. ومصدر يرد على شائعة عودة اللاعب للحياة (صور)

تفاصيل فيلم محمد كريم الخامس فى هوليوود "The Gunslingers" (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردا على النائبة البرلمانية راوية مختار.. مقدمة أول طلب إحاطة لوزير الأوقاف الجديد!

إبراهيم داود

مش روميو وجولييت

عماد سليمان

أن تكون أسامة الأزهرى

ماجد حبته

تحركات مجرية جريئة

أحمد أبوالمحاسن

الحكومة الجديدة.. أول الغيث قطرة

أحمد غنام

New Amsterdam | بين العمل والحياة: استراتيجيات فعّالة لتحقيق التوازن (4)

حسن الهتهوتي

من "العزبي" إلى "أبو النصر".. أن تكون مُحافظًا

عبد الرحيم طايع

كيف نحيى نظام الجمعيات على طريقة جداتنا؟

صور

حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية برعاية الشركة المتحدة

عزاء أحمد رفعت فى مسجد المشير طنطاوى

مباراة الأهلي والطلائع في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

دول وشركات أجنبية تمتنع عن تزويد إسرائيل بخامات تصنيع الأسلحة

تحدٍ جديد للاحتلال.. بريطانيا تراجع حظر تمويل أونروا ومبيعات الأسلحة لإسرائيل

حرب استنزاف أم تخفيض قوات.. ماذا يفعل الجيش الإسرائيلى فى غزة حاليًا؟