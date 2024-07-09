الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ننشر آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في ختام تعاملات اليوم في البنوك المصرية حيث بلغ متوسط سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم 2024 في مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في مصر ليسجل متوسط سعره نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وشهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 في البنك الأهلي المصري استقرارا مقابل الجنيه المصري استقرارًا، ليبلغ نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع في ختام التعاملات.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

وفي ختام تعاملات بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري نحو 48.04 جنيه للشراء، 48.14  جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024

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سعر الدولار في بنك مصر 

في ختام التعاملات سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الموافق 9 استقرارًا مقابل الجنيه المصري ليسجل نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصري ليبلغ نحو 48.02 جنيه للشراء، 48.12 جنيه للبيع في ختام التعاملات.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم 

وفقا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024 سجلت استقرارًا في ختام التعاملات وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار  48.02 جنيه للشراء، 48.15 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.83 جنيه للشراء، و52.98 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.76 جنيه للشراء، و12.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.33 جنيه للشراء، و61.53 جنيه للبيع.

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