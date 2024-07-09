خطة الـ100 مليار دولار.. هل تنجح الحكومة في تحقيق أهداف زيادة الصادرات؟

يقع على عاتق الحكومة الجديدة عدد من التحديات، فالشعب يترقب ويرصد كيف تتحرك الحكومة في حل الأزمات العالقة ولعل في مقدمة هذه الأزمات، أزمة العملات الأجنبية، والقدرة على توفرها، وبعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة الجديدة، واستلم جميع الوزراء المسوؤلية.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مطولًا مع كافة المسوؤلين بالوزارة، للوقوف على سبل توفير العملات الأجنبية لمصر من خلال تحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات السلعية، ودعم المستثمرين من الداخل والخارج للحصول على منتج قوي قادر على المنافسة في السوق العالمية وفتح أسواق جديدة لمصر في الخارج وهذا كله حتى تتمكن الوزارة من الوصول إلى هدفها الذي وضعوه نصب أعينهم بتحقيق صادرات سلعية تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.

هل تستطيع الحكومة الجديدة توفير 100 مليار دولار سنويًا من بند التصدير؟

وقال الخبير الاقتصادي دياب محمد إن الوزارة الجديدة أمام تحديات كبرى، وتوفير العملة الأجنبية أصبح ضرورى قصوى لكسر أول وأكبر حاجز بين الحكومة والشعب لما يترتب عليه من توفير السلع للمصرين بأسعار أقل ما هى عليه الآن والحفاظ على قيمة الجنيه من الانهيار أكثر من ذلك ويتعبر التصدير من أولى الملفات التي ما إن اهتمت بها الحكومة حتى حصلت على ضالتها من العملات الأجنية.

وأكد الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن مصر في احتياج شديد إلى زيادة نسبة الصادرات إلى الخارج، معتبرًا أن الاهتمام بهذا الملف، لابد وأن يكلل بالنجاح، فلا مخاطرة في التصدير، إنها تجربة مضمونة ونتائجها إيجابية وأكيدة، فكلما زادت الصادرات زادت العملات الأجنبية، في علاقة طردية لا خطأ فيها ولا خلل، لذلك يأخذ ملف التصدير أهميته من أهمية الدولار، الذي يعد توفره ضمانة لتوقف نزيف الجنيه وحماية له من الانهيار.

أضاف أنه من غير شك الأزمة الاقتصادية هي أزمة عالمية، فالتضخم يلتهم اقتصاديات كبرى الدول في العالم، ولكن مصر لديها ميزة لا تتوافر في الكثير من البلدن الأخرى، وتظهر إذا ما نظرنا إلى الجانب الإيجابي من انخفاض الجنيه وهو أن التكلفة الفعلية للسلعة تكون قليلة بالنسبة للمواطنين بالخارج وبالتالي يستطيع المنتج المصري المنافسة بأسعار تبدو لهم قليلة وبالنسبة لنا تفيد في توفير العملات الأخرى والمحافظة على العملية المصرية، وتقليل التضخم.

وأوضح أن صافي ربح الكثير من الشركات يتجاوز الـ50%، وأحيان أخرى يصل مستوى الربح لأكثر من 100%، وذلك بفضل ما أشرت إليه من انخفاض أسعار الخامات في الداخل، والتي يعتقد المواطن المصري أنها ذات أسعار مرتفعه لكن الأجنبي يراها زهيدة الثمن إلى جانب جودتها المرتفعة بالطبع.

وتابع دياب أن الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام الشركات والمصانع الراغبة في التصدير، أي أنها لا تضع لها العراقيل وإنما تذيلها وتبذل الدولة مجهود كبير في توفير الدعم اللازم لكل مريدي التصدير إلى الخارج ذلك لأن هذا كله يصب في النهاية بمصلحة الاقتصادي القومي للبلاد، فمصر من الدول التي تشتجع الاستثمار وتشجع أبناءها على العمل في الداخل والخارج وسياستها المعلنة أكبر دليل على ذلك.