في ذكرى وفاته.. كيف أصبح الفنان عمر الشريف نجمًا عالميًا؟

تحل غدا ذكرى وفاة واحدًا من أشهر فناني الزمن الجميل وهو الفنان العالمي عمر الشريف الذي ولد في محافظة الإسكندرية عام 1932 من أبوين ولدا في مصر ولكن عائلته من الأسر الشامية المهاجرة إلى مصر في مطلع القرن العشرين.

دخول مجال التمثيل

بدأ عمر الشريف واسمه الأصلي (ميشيل ديمتري شلهوب) ولعه بالتمثيل في سن مبكر وحينها قرر التمثيل في المسرح المدرسي ثم مسرح كلية فيكتوريا بمدينة الإسكندرية.

وأدرك المخرج العالمي يوسف شاهين الذي كان زميلًا لعمر الشريف في كلية فيكتوريا موهبة الفنان المتأصلة فقرر تقديمه لبطولة فيلم (صراع في الوادي) أمام الفنانة فاتن حمامة.

ولاقى هذا الفيلم بعد ذلك إشادة جماهيرية كبيرة مما دفع عمر الشريف وفاتن حمامة إلى تكرار التجربة الثنائية في العديد من الأفلام الأخرى ومنها فيلم (لا أنام) وفيلم (صراع في الميناء) وفيلم (سيدة القصر) وفيلم (نهر الحب). بالإضافة إلى العديد من الأفلام الذى سعى فيها عمر الشريف وفات حمامة أن يكونوا ثنائي مشترك.

قصة حب تنتهى بالزواج

وتزوج الفنان عمر الشريف بالفنانة فاتن حمامة بعد قصة حب طويلة قرر بعدها الثنائي الزواج عام 1955 وأنجبا طفلًا واحدًا وهو طارق الشريف. لكن انفصل الثنائي بعد 19 عام زواج وتحديدًا في عام 1974 ولم يتزوج الفنان عمر الشريف بعدها مطلقًا.

عمر الشريف يطرق ابواب العالمية

وطرق الفنان عمر الشريف أبواب العالمية منذ صغر سنه حينما تعرف على المخرج العالمي ديفيد لين الذى وجد في عمر الموهبة الفذة في التمثيل.

حينها، قرر تقديم العديد من الافلام له، وذاع صيت عمر الشريف في أفلام هوليود وزادت شهرته في الأوساط العالمية بعد تقديمه فيلم (لورانس العرب) عام 1962 الذى لاقى إشادة واسعة من الجمهور الغربي ثم بدأوا في متابعة أفلام الفنان المصري.

بعد ذلك، ظل التعاون مستمر بين الفنان المصري عمر الشريف والمخرج العالمي ديفيد لين حيث قدموا مجموعة كبيرة من الأفلام منها فيلم الثلج الأخضر وفيلم دكتور جيفاغو وفيلم الفتاة المرحة.

الجوائز التى حصل عليها عمر الشريف

وحصل الفنان العالمي عمر الشريف على العديد من الجوائز العالمية والعربية حيث حصل على جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم دكتور جيفاغو وذلك عام 1966. كما حصل على جائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل صاعد عن دوره في فيلم لورانس العرب.

وفى عام 2003 فاز (الشريف) بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية السينمائي. وفى عام 2004 حصل على جائزة سيزر وذلك عن دوره في فيلم السيد إبراهيم وأزهار القرآن.

والجدير بالذكر أن النجم العالمي عمر الشريف رشح لجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم لورانس العرب كأفضل ممثل مساعد ولكن لم يفز بها.

ورحل عمر الشريف عن عالمنا يوم 10 يوليو عام 2015 عن عمر يناهز 83 عامًا إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة. ويذكر أنه قبل وفاته بفترة قصيرة أعلن نجله أن الفنان العالمي أصيب بمرض الزهايمر الذي دفعه لنسيان أشهر أفلامه وعدم القدرة على التعرف على أصدقائه وأقاربه.