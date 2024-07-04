لكسب المال.. حقيقة مشاركة محمد صلاح لتطبيق مراهنات المباريات (فيديو)

تداول رواد السوشيل ميديا مقطع فيديو تم تركيبه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI، لنجم المنتخب المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وهو يمارس إحدى ألعاب المراهنات.



وقال صلاح عبر الفيديو "المفبرك" المنشور عبر منصة "أكس": "أنا مش محتاج الفلوس ولكن أنا بلعب ايفياتر طول الوقت لأني بحب اللعبة دي بقدر أفوز بمبلغ 5000 دولار في المرة الواحدة، ودي حاجة جامدة".

وأضاف صلاح "في صورة تم تركيبها على مقطع صوتي بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI": "أنا بلعب على منصات وأن اكس بات من رأيي عندهم أحسن طيار لأني فزت 9 مرات من أصل 10 مرات".

وقدم المحامي المصري، وليد الفولي، بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدام فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي ونجم المنتخب محمد صلاح وآخرون، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح.

الفيديو المفبرك..