الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. الأهلى يواجه الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى نايل

الأهلي
الأهلي

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي  نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

واختتم الأهلي مرانه مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة فريق الداخلية اليوم في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض الأمور الفنية عن مواجهة الداخلية.

فبما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية فقرات التدريب، ثم قاد كولر اللاعبين في جانب من التدريبات الفنية المتنوعة، التي شهدت التركيز على تنفيذ بعض الجمل المحددة للاعبين، قبل أن يختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

 

قائمة فريق الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد - كريم فؤاد.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - عمرو السولية - كريم وليد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - محمد الضاوي "كريستو"، رضا سليم، مروان عطية.

الهجوم: وسام أبو علي.

موقف الأهلي والداخلية في جدول المسابقة 

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

الاهلى الداخلية دوري النيل ستاد القاهرة مارسل كوبر

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