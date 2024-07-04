محافظ المنوفية: العقار المنهار صادر له قرار هدم

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن العقار المنهار في مدينة شبين الكوم لا يوجد به أي وفيات أو إصابات، لافتًا إلى أنه يقوم بمتابعة الموقف أولًا بأول منذ اللحظات الأولى حتى الآن.

وأكد محافظ المنوفية، أن العقار المنهار يوجد به ميل وكان قد صدر بشأنه إجراءات قانونية، كما كان قد تقدم صاحبه بطلب قرار هدم، الأحد الماضي.

وأشار إلى أن الجهات المعنية تقوم بتأمين العقارات المجاورة للحادث للوقوف على مدى تأثيرها على سلامتها، كما وجهه بإرسال لجنة هندسية للوقوف على حالة العقارات المتواجدة في مكان الواقعة حتى لا تتأثر بالحادث حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأوضح أنه وجه القيادات التنفيذية في المحافظة للوقوف الميداني على رأس العقار المنهار بموقع الحادث، وذلك برئاسة السكرتير العام المساعد الواء عماد يوسف، للوقوف على تداعيات الموقف.