الخميس 04 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسيرة حافلة بالإنجازات.. السيرة الذاتية للمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية

المهندسة أميرة صلاح
المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية

أدت المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية نائبًا لمحافظ الإسكندرية.

وتستعرض الدستور في السطور التالية السيرة الذاتية لنائب محافظ الإسكندرية

الاسم: أميرة صلاح عبد الحكيم زينة، ولدت في 20 سبتمبر 1986 بمركز شبين الكوم المنوفية.

تعد أول مهندسة تشرف على إدارة هندسة محطات المكس منذ إنشائها، وعلى الرغم من صغر سنها، إلا أنه لتميزها تولت إدارة محطة المكس واحدة من أهم محطات الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية، وهي ذات المحطة المسؤولة عن حماية منطقة غرب الدلتا بالكامل من أخطار الغرق.

كما تتميز بمسيرة حافلة بالإنجازات في مجالات متعددة تتضمن:

- متابعة ملفات البنية التحتية.

- متابعة مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار.

-  حاصلة على بكالوريوس الهندسة قسم ميكانيكا قوى من جامعة الإسكندرية 2008

- توجت رحلتها العلمية بالحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية التجارة بجامعة الإسكندرية عام 2022.

- حاليا باحثة دكتوراة في إدارة الأعمال في كلية التجارة جامعة الإسكندرية.

- حاصلة على دبلومة السياسات الإدارية من كلية تجارة جامعة الإسكندرية.

- خريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب

- البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الاولي.

المناصب السابقة

- عينت معاونًا لمحافظ الإسكندرية للشؤون الفنية والهندسية ابتداء من 11 يونيو 2021.

- عضو مكتب محافظ  الإسكندرية للشؤون الهندسية والفنية في أكتوبر 2019.

- عملت مساعد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء للوجه البحري- وزارة الري في نوفمبر 2021.

وأدى الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محافظًا للإسكندرية، وذلك ضمن حركة المحافظين التي أجريت الأربعاء.

يذكر أن الفريق أحمد خالد حسن سعيد من مواليد أول يناير 1958، وقد شغل سابقًا منصب  قائدًا للقيادة الاستراتيجية ومشرفًا على التصنيع العسكري بدرجة نائب وزير، وقائد القوات البحرية المصرية، وعددًا من المناصب القيادية رفيعة المستوى.

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