الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انهيار منزل بشبين الكوم وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض

انهيار منزل بشبين
انهيار منزل بشبين الكوم

انهار منزل قبل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

انهيار منزل بشبين الكوم

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار فيديو انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث


وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

مكرر

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث


وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث


وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث


وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الح

الأجهزة الأمنية بشبين الكوم المنوفية والإسعاف تحت الانقاض

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