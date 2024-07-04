انهيار منزل بشبين الكوم وأنباء عن وجود ضحايا تحت الأنقاض

انهار منزل قبل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

انهيار منزل بشبين الكوم

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار فيديو انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث



وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

مكرر

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث



وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث



وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الحادث.

انهيار منزل بشبين الكوم وانباء عن وجود ضحايا تحت الانقاض

المنوفية.. ولاء القاضى

انهار منزل منزل قليل في الحي القبلي بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية وسط أنباء عن وجود ضحايا.

وسادت حاله من الذعر بمحافظة المنوفية عقب انتشار نباء انهيار عقار مأهول بالسكان، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنيه لموقع الحادث



وكانت قد تلقت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من الأهالي وجار انتقال الحماية المدنية والإسعاف ووحدات التدخل السريع للتعامل مع الح