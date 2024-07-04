جمال الكشكى: رأس الدولة المصرية عقله مع المواطن وهناك اهتمام كبير بمشاكله

قال جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك بعض الملاحظات على الحكومة الجديدة وهذا لا يعني أن الحكومة السابقة بها مشاكل أو عيوب ولكن التغيير هو سنة الحياة.

وأضاف الكشكي خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما لفت انتباهه في هذه الاختيارات الخاصة بالحكومة الجديدة، أنه يوجد عقل أعطى نفسه وقتًا طويلًا جدًا حتى يفكر ويبحث عن عقول مهنية ويعقد عليها آمالا كبيرة في عمل نقلة أو حركة في المشهد العام بالشارع المصري، ومعظمهم لهم بصمة في مجالاتهم، كما أن هناك آمالا عريضة بأن يقفزوا قفزات ملحوظة.

وأكد أن رأس الدولة المصرية عقله مع المواطن وهناك اهتمام كبير بمشاكل المواطن.