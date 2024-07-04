الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جمال الكشكى: رأس الدولة المصرية عقله مع المواطن وهناك اهتمام كبير بمشاكله

جمال الكشكي الكاتب
جمال الكشكي الكاتب الصحفي

قال جمال الكشكي، الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك بعض الملاحظات على الحكومة الجديدة وهذا لا يعني أن الحكومة السابقة بها مشاكل أو عيوب ولكن التغيير هو سنة الحياة. 

وأضاف الكشكي خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن ما لفت انتباهه في هذه الاختيارات الخاصة بالحكومة الجديدة، أنه يوجد عقل أعطى نفسه وقتًا طويلًا جدًا حتى يفكر ويبحث عن عقول مهنية ويعقد عليها آمالا كبيرة في عمل نقلة أو حركة في المشهد العام بالشارع المصري، ومعظمهم لهم بصمة في مجالاتهم، كما أن هناك آمالا عريضة بأن يقفزوا قفزات ملحوظة.

وأكد أن رأس الدولة المصرية عقله مع المواطن وهناك اهتمام كبير بمشاكل المواطن.

الصحفي جمال الكشكي برنامج التاسعة الحكومة الجديدة الحوار الوطنى

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

عاجل.. جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين فى حى الشجاعية بمدينة غزة

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة