حماس: الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال

قالت حركة حماس إنها تبادلت بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على الشعب الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل لها.

وأضافت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء.

تابعت: "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة".

وأكدت حماس، أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال.

وفي وقت سابق، كشف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "الوسطاء قدموا لإسرائيل رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة"، مضيفًا أن إسرائيل تدرس رد حماس وسترسل ردها إلى الوسطاء".