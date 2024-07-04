الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شوبير: الأهلى يحسم مصير مشاركته فى الدورى الأفريقى العام المقبل

الدوري الإفريقي
الدوري الإفريقي

حسم مسؤولو النادي الأهلي، الجدل بشأن المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي خلال النسخة المقبلة وذلك بعد الإعلان من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي استمرار البطولة خلال الفترة المقبلة بشكل طبيعي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير خلال حديثه ببرنامج "ملعب أون تايم"، إن "مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أكد لنا بأن الفريق سيشارك في النسخة المقبلة بالدوري الأفريقي بشكل طبيعي".

وأضاف شوبير: "النسخة المقبلة من بطولة الدوري الأفريقي لن تقام في عام 2024 لكنها ستقام في عام 2025 وهذا وفقًا لتقارير صحفية مغربية، وهذه البطولة كانت أحد أسباب أزمات عديدة في الدوري المصري لأن الاتحاد الأفريقي يرفض مشاركة الفرق المشاركة في تلك البطولة بدورياتها المحلية في نفس التوقيت".

على صعيد آخر، أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الداخلية في الجولة 29 من بطولة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل استمرار المنافسة على صدارة جدول الدوري.

وضمت قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، محمد الضاوي “كريستو”.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة الأهلي أمام الداخلية

ويغيب عن مباراة الداخلية كل من حمزة علاء، مصطفي مخلوف، أحمد نبيل كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، محمود متولي، كريم الدبيس، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، بيرسي تاو، على معلول لأسباب مختلفة.
 

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