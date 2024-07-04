اليابان تخطط لتعزيز السياحة فى المنطقة المتضررة جراء الزلزال

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا النقاب عن خطة دعم لتعزيز السياحة في شبه جزيرة نوتو بوسط البلاد التي ضربها زلزال مدمر أول أيام العام الجديد.

وكان كيشيدا قد تفقد منتجع "واكورا أونسن" للينابيع الحارة بمدينة "ناناو" الواقعة في محافظة "إيشيكاوا" بوسط اليابان، هذا الأسبوع، والذي لحقت به أضرارًا شديدة جراء زلزال العام الجديد إذ اضطر الكثير من النزل والفنادق في المنتجع المطل على خليج ناناو إلى الإغلاق إثر تدمير الجدران البحرية.

وقال كيشيدا إن تعافي منتجع "واكورا أونسن" سيكون رمزًا على استعادة المواطنين لسبل كسب العيش في منطقة نوتو، متعهدًا بالمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار من خلال جميع التدابير المتاحة.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أن الحكومة ستقود العمل من أجل استعادة الجدران البحرية التي تعد ضرورية لتعافي المنطقة، كاشفًا عن خطة دعم تهدف إلى تعزيز السياحة من خلال توفير إعانات لتغطية 70% من رسوم إقامة السائحين في منطقة "نوتو"، وسيتم إطلاق الخطة عندما تكون المنطقة مستعدة لاستقبال السائحين.