الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليابان تخطط لتعزيز السياحة فى المنطقة المتضررة جراء الزلزال

زلزال اليابان
زلزال اليابان

كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا النقاب عن خطة دعم لتعزيز السياحة في شبه جزيرة نوتو بوسط البلاد التي ضربها زلزال مدمر أول أيام العام الجديد.

وكان كيشيدا قد تفقد منتجع "واكورا أونسن" للينابيع الحارة بمدينة "ناناو" الواقعة في محافظة "إيشيكاوا" بوسط اليابان، هذا الأسبوع، والذي لحقت به أضرارًا شديدة جراء زلزال العام الجديد إذ اضطر الكثير من النزل والفنادق في المنتجع المطل على خليج ناناو إلى الإغلاق إثر تدمير الجدران البحرية.

وقال كيشيدا إن تعافي منتجع "واكورا أونسن" سيكون رمزًا على استعادة المواطنين لسبل كسب العيش في منطقة نوتو، متعهدًا بالمضي قدمًا في جهود إعادة الإعمار من خلال جميع التدابير المتاحة.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أن الحكومة ستقود العمل من أجل استعادة الجدران البحرية التي تعد ضرورية لتعافي المنطقة، كاشفًا عن خطة دعم تهدف إلى تعزيز السياحة من خلال توفير إعانات لتغطية 70% من رسوم إقامة السائحين في منطقة "نوتو"، وسيتم إطلاق الخطة عندما تكون المنطقة مستعدة لاستقبال السائحين.

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