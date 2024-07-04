الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات روسيا النفطية تقفز بنسبة 50% فى يونيو الماضى

النفط الروسي
النفط الروسي

ارتفعت إيرادات الحكومة الروسية من قطاع النفط بنحو 50% خلال يونيو الماضي، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج، فإن المنتجين في البلاد "تكيفوا مع العقوبات الدولية وتمكنوا من جني أسعار أعلى من صادراتهم من النفط الخام".

وأشار التقرير إلى أن الضرائب المرتبطة بالإيرادات النفطية قفزت إلى 590.6 مليار روبل (6.7 مليار دولار) الشهر الماضي، مقارنة بـ402.8 مليار روبل في يونيو 2023، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة على بيانات وزارة المالية في روسيا.

كما زاد إجمالي إيرادات النفط والغاز بنسبة بالمئة 41 بالمئة ليصل إلى 746.6 مليار روبل.

وجاء الارتفاع في الإيرادات نتيجة زيادة أسعار خام "الأورال"، المزيج الرئيسي للتصدير في روسيا، فضلًا عن ضعف قيمة الروبل.

وانخفضت قيمة العملة الروسية بنسبة 15 بالمئة في الفترة الضريبية المُحتسبة لتصل إلى 90.88 روبل لكل دولار أميريكي، مما ساهم في زيادة إيرادات الميزانية.

كما ذكرت "بلومبرج" أن أسعار تداول الخام الروسي تجاوزت سقف السعر البالغ 60 دولارًا الذي فرضته مجموعة السبع الصناعية.

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