أشرف سنجر: دعم زوجة "بايدن" خلال مناظرته مع "ترامب" يزيد من شعبيته

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بالقاهرة الإخبارية، إن المحكمة الدستورية العليا منحت الرئيس السابق دونالد ترامب، حصانة نسبية أو جزئية فيما يتعلق بأعماله التي ترتبط بفترة رئاسته، ومع ذلك يظل ترامب مسؤولًا عن أفعاله الشخصية التي قام بها قبل توليه الرئاسة.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الحصانة تعني أن أي محامٍ ماهر يمكنه التلاعب بالخط الفاصل بين الشخصي والرسمي، مما يعقد المساءلة القانونية للرئيس السابق.

وتابع، أن تثار التساؤلات حول صحة الرئيس الحالي جو بايدن وقدرته على مواصلة حملته الانتخابية ضد دونالد ترامب، بينما يرى بعض المستشارين أن بايدن هو الأقدر على هزيمة ترامب، تبرز تحديات صحية وسياسية تجعل موقفه صعبًا.

وأكد أن الحزب الديمقراطي يواجه ضغوطًا كبيرة لإيجاد بديل لبايدن، لكن التوقيت غير مناسب للتنحي الآن، حيث يعتبر العديد من المحللين، أن هذا القرار قد يكون قاتلًا للحزب، وجود بايدن مع كاميلا هاريس يظل الخيار الأكثر استقرارًا، حيث يمكن لهاريس تولي الرئاسة إذا حدث أي طارئ صحي لبايدن، وذلك وفقًا للدستور الأمريكي.

وأشار إلى أن الدعم العائلي الذي أبدته جيل بايدن تجاه زوجها جو بايدن له تأثير كبير على الناخبين الأمريكيين، فالدعم المطلق الذي أظهرته خلال المناظرة الأولى، وتعبيرها عن فخرها بزوجها، يعزز من صورة بايدن لدى الناخبين ويزيد من شعبيته.