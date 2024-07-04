الخميس 04 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا طلب الرئيس السيسى من الحكومة الجديدة فى أول يوم؟.. "الخلالى" توضح

الحكومة الجديدة
الحكومة الجديدة

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على الحكومة الجديدة بعد حلف اليمين اليوم، بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء بما يتناسب مع التطلعات والتحديات الحالية.

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي": "نحتاج من الحكومة الجديدة سياسات جديدة وخطابا جديدا، وعلينا الانتظار لسماع برنامج الحكومة، كما أن الرئيس السيسي عقد اجتماعًا موسعًا مع الحكومة وأعرب عن أمانيه بالتوفيق للحكومة الجديدة، ووجه الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقين".

وأشارت إلى الثقة في الدكتور مدبولي، قائلة: "نثق في الدكتور مدبولي ونشد على يده ونتمنى له التوفيق في مساره، وأن يكون حال مصر أفضل مع الحكومة الجديدة"، كما علقت على الوضع الحالي: "الناس تستمع لصوت العقل وسط كل الشماتة التي كانت تحدث في الفترة الماضية، فالمصريون لن يشاركوا في هدم الوطن، وهناك حالة هوس في هذه الفترة وأطراف كانت ترغب في سقوط البلد".

الإعلامية قصواء الخلالى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة الجديدة حلف اليمين في المساء مع قصواء الرئيس السيسي الدكتور مدبولي

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