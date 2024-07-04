عاجل.. القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا زورقين للحوثيين فى البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في نبأ عاجل مساء الأربعاء، تدمير زورقين للحوثيين في البحر الأحمر، فضلا عن تدمير موقعين للرادار تابعين للحوثيين، وفق وكالة رويترز.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن قواتها دمرت بنجاح موقعين للرادار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وسفينتين سطحيتين غير مأهولتين في البحر الأحمر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الجيش الأمريكي يواصل تدمير المواقع الحوثية في البحر الأحمر

وخلال الفترة الماضية، دمر الجيش الأمريكي موقع رادار تابعا للحوثيين تدعمه إيران في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الموقع يشكل تهديدا للقوات المتحالفة والسفن التجارية في المنطقة.

وأوضحت أن "هذا الإجراء اتخذ لحماية حرية الملاحة ولجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا".

وقال البيان: الجيش الأمريكي يدمر طائرات الحوثيين بدون طيار التي كان يُنظر إليها على أنها تهديد وشيك في البحر الأحمر.

وأضافت: خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير موقع رادار تابع للحوثيين تدعمه إيران في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وفي الأسبوع الماضي، أسقطت القوات الأمريكية ثلاث طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين دفاعا عن النفس ضد "تهديد وشيك"، مما حال دون استهداف أفراد الولايات المتحدة وقوات التحالف.

في وقت سابق من هذا العام، أسقطت سفينة HMS Diamond التابعة للبحرية الملكية صاروخًا حوثيًا، وكان هذا الحادث بمثابة أول اعتراض قتالي من هذا النوع منذ أكثر من 30 عامًا.