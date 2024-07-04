الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس لصوص فى اتهامهم بإلقاء طفل من شرفة شقة فى المعصرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس لصوص فى اتهامهم بإلقاء طفل من الشرفة بعدما شاهدهم وهم يسرقون متعلقات من شقة سكنية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كان قد تلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من المستشفى بوصول طفل مصاب بكسور فى أنحاء متفرقة من جسده، علي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل البلاغ، وباستجواب أهل المجني عليه أفادوا بقيام 5 أشخاص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه، وتصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

 

 عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

محكمة حلوان حبس إلقاء طفل من الشرفة شقة سكنية حوادث الدستور

مواد متعلقة

تجديد حبس متهمين بحيازة وتعاطى الهيروين بمدينة السلام

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

إعلام إسرائيلى: رد حركة حماس على مقترح التهدئة "بناء وإيجابى"

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة