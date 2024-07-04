تجديد حبس لصوص فى اتهامهم بإلقاء طفل من شرفة شقة فى المعصرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس لصوص فى اتهامهم بإلقاء طفل من الشرفة بعدما شاهدهم وهم يسرقون متعلقات من شقة سكنية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى قسم شرطة المعصرة، إخطارا من المستشفى بوصول طفل مصاب بكسور فى أنحاء متفرقة من جسده، علي الفور انتقل رجال المباحث إلي محل البلاغ، وباستجواب أهل المجني عليه أفادوا بقيام 5 أشخاص بمحاولة سرقة مسكن والد المجني عليه، وتصادف وجوده، وحاول مقاومة المتهمين فقاموا بإلقائه من الطابق الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث القسم من القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.