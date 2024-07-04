الخميس 04 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رامى جبر: بايدن يتمسك بالترشح للرئاسة ويزيد الضغوط على الحزب الديمقراطى

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الحزب الديمقراطي، لم يتحدث علنًا عن عدم خوض الرئيس جو بايدن، للانتخابات الرئاسية، إلا أن أحد نوابه وأصدقائه المقربين صرح بأن على بايدن أن يتخذ القرار الصعب والمؤلم بالتنحي عن الانتخابات المقبلة لصالح أمريكا.
 

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن  تنحي بايدن لا تعني بالضرورة تصادم الحزب مع الرئيس، بل تأتي من منطلق الخوف من الفشل في الانتخابات المقبلة، لأن فشل الحزب في انتخابات 5 نوفمبر لن يكون مجرد خسارة للانتخابات فقط ولكنه قد يعقبه خسارة في مقاعد مجلسي الشيوخ والبرلمان، ولن يعود إليها الحزب الابعد عامين.


تحديات مواجهة ترامب
 

وأكد أن المشكلة أن الرئيس بايدن يرى نفسه الوحيد القادر على هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة، ولكن بعد المناظرة الأخيرة صرح بعض مستشاري بايدن أن الفوز على ترامب قد يكون صعبًا.


وأشار أن بايدن ماضي في الانتخابات الرئاسية، كما أن البيت الأبيض يؤكد ذلك أيضًا، وهذا التحدي قد يزيد من الضغوط على الحزب الديمقراطي.


وعن وجود بديل بالحزب قادر على توحيد صفوف الحزب وضمان الفوز في الانتخابات، أكد استطلاع للرأي مؤخرًا أن ميشيل أوباما تتصدر قائمة الأسماء المرشحة لمنصب الرئيس، كما تأتي ضمن القائمة نائبة الرئيس كاميلا هاريس، والتي تعد الأكثر جاهزية لتولي زمام الأمور إذا ما قرر بايدن التنحي عن السباق الانتخابي.
 

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