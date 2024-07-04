الخميس 04 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس: حريصون على إنهاء الحرب على غزة

حماس
حماس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن حماس، أنهم حريصون على إنهاء الحرب على غزة ومعنيون بتحقيق المطالب الأساسية للشعب الفلسطيني.

وأضافت،  أنهم حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومتسمرون في التواصل مع الوسطاء.

وتابع،  تبادلنا بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف الحرب والإنسحاب الشامل من قطاع غزة، وأكدت أنها لم تتشدد في مطالبها خلال التفاوض والاحتلال يحاول التشويش والمراوغة.

وأوضحت أن العدو يعرف أن الضغط على قيادة الحركة والتهديد المستمر لن يجدي نفعًا، مشيرة إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت منحازة بشكل كامل لموقف الاحتلال. 
 

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