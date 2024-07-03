فاطمة عيد ليست الأولى.. فنانات تعرضن للسرقة بسبب خادماتهن

كشفت الفنانة فاطمة عيد عن تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها، إذ أشارت إلى أنها فوجئت باختفاء بعض المصوغات الذهبية الخاصة بها، واكتشفت أن خادمتها أخذت بعض الأشياء من منزلها، وحينما واجهتها أنكرت السرقة، الأمر الذي أعاد للأذهان وقائع سرقة مماثلة تعرض لها عدد ليس بقليل من الفنانين والفنانات.. يرصد "الدستور" أبرزهن:

فيفي عبده

في حادثة تعرضت فيها الفنانة فيفي عبده، فقدت كمية كبيرة من المشغولات الذهبية التي وصل وزنها إلى 5 كيلوجرامات على يد خادمتها، التي استغلت ثقتها لتنفيذ جريمتها.

ماجدة زكي

وكذلك الفنانة ماجدة زكي، التي لم تسلم من هذه الظاهرة المؤسفة، حيث استولت خادمتها على بعض الممتلكات الشخصية من داخل فيلتها، وتم القبض عليها واسترداد المسروقات.

بسمة وهبة

في سياق متشابه، استغل خادم أوغندي يعمل في حديقة فيلا بسمة وهبة، ليسرق حلقًا من الألماس بعد أسابيع قليلة من توظيفه، ما دفع الشرطة إلى القبض عليه واسترداد القطع المسروقة.

"قرط ألماس" استولي عليه خادم الإعلامية بسمة وهبة الأوغندي، الذي كان يعمل في حديقة الفيلا الخاصة بها، في 6 أكتوبر، فقام بسرقتها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادم الأوغندي، وكشفت التحريات وقتها عن أن المتهم كان يعمل لدى الإعلامية منذ أسبوعين "جنايني" لحديقة الفيلا.

نرمين الفقي

في واقعة شهيرة تعرضت الفنانة نيرمين الفقي للسرقة على يد خادمتها، التي استغلت وجودها بمفردها في المنزل، وافتعلت حريقًا أمام غرفة نوم الفنانة حتى تتمكن من اقتحامها ودخولها، وكسرت الخادمة الخزينة واستولت على مصوغات ذهبية عبارة عن 3 خواتم ألماس، حلق ألماس، وطقم ذهب، بالإضافة إلى عدد من الساعات والإكسسوارات الذهبية، وسرقة 36 ألف جنيه و3 آلاف دولار و150 يورو.

وتقدمت نيرمين الفقي ببلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، حين اكتشفت سرقة المصوغات الذهبية الخاصة بها من خزينة غرفة نومها، متهمة خادمتها بالسرقة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الخادمة التي كانت تدعى شيرين وتبين أنه سبق ضبطها قبل ذلك في 6 قضايا سرقة.