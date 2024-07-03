الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد البهى: فصل ملفات التجارة الخارجية والصادرات عن وزارة الصناعة خطوة ضرورية

المهندس محمد البهي
المهندس محمد البهي

صرّح المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بأن وجود ملفي التجارة الخارجية والصادرات تحت مظلة وزارة الصناعة ليس بالأمر الجيد، موضحًا أن هناك اقتراحات بفصل هذين الملفين عن وزارة الصناعة وإعادة وزارة الاستثمار، وهو ما تم بالفعل في الحكومة الجديدة.

وأضاف البهي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، أن اختيار الفريق كامل الوزير لتولي وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل يعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار يعكس الكفاءة العالية للوزير، خاصة بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في تطوير البنية التحتية خلال الفترة الماضية.

وأكد، أن الحكومة الجديدة توفر فرصًا جيدة، مشددًا على أن منصب الوزير هو منصب سياسي يتطلب شخصية حاسمة وقادرة على إنجاز الأعمال، كما هو الحال مع الوزير كامل الوزير، وأعرب عن أمله في أن تعود وزارة الصناعة إلى سابق عهدها من القوة والفعالية.

المهندس محمد البهي إدارة اتحاد الصناعات اتحاد الصناعات الصناعة وزارة الصناعة وزارة الاستثمار الحكومة الجديدة الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء الفريق كامل الوزير وزارة النقل

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