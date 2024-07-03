ناجى قمحة: انخفاض الفئة العمرية للوزراء استجابة للأحداث

علق أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير السياسة الدولية، على التغيير الحاصل في المجموعة الاقتصادية داخل التشكيل الوزاري الجديد وأبرز الملفات المطروحة أمامهم، وكيفية تقديم حلول سريعة يشعر بها المواطنون.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك أهدافًا للوزارة الجديدة وهذه الأهداف لها آليات، هذا التشكيل في تصوري بعد شهر من التكليف سيحقق وفقًا لرؤية الدكتور مدبولي والأجهزة المعاونة القدرة على التعافي لتحقيق الغاية النهائية للأمن القومي وهو المواطن.

وأضاف، أنه في أي دولة في العالم هدفها في النهاية تحقيق الاستقرار من أجل أن يشعر المواطن بقيمته وإنسانياته، موضحًا أن هناك انخفاضًا واضحًا في الفئة العمرية، ومنها أدوات الحكومة في الاستجابة للأحداث والأدوات التي تريد الحكومة أن تحققها.

وأشار رئيس تحرير السياسة الدولية، إلى أن الحكومة تريد أن تصل للمواطن وهذا نوع من أنواع التواصل والبناء والإيجابي مع المواطن.