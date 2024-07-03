الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتجاه لتأجيل الدوري خلال أولمبياد باريس بسبب أزمة المنتخب الأوليمبي

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

يسود اتجاه داخل اتحاد الكرة ورابطة الأندية للإعلان عن تأجيل بطولة الدوري الممتاز خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي ستشهد مشاركة منتخب مصر الأوليمبي في منافسات كرة القدم بأوليمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر لـ"الدستور" عن حدوث اتصالات بين أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وبين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية من أجل حل أزمة المنتخب الأوليمبي التي تفاقمت خلال الساعات الأخيرة.

وقال المصدر إن الثنائي استقرا على تأجيل مسابقة الدوري خلال فترة إقامة مباريات المنتخب حال فشلت المحاولات الأخيرة لإقناع الأندية بانضمام لاعبيه.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأوليمبي قبل غلق باب القيد الأوليمبي في منتصف الليل.

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