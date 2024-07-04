الخميس 04 يوليو 2024
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وزير قطاع الأعمال: أولوياتنا تحسين الشكل المالى والهيكلى لبعض الشركات وتطوير القابضة

محمد إبراهيم الشيمي
محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال

أعرب محمد إبراهيم الشيمي،  وزير قطاع الأعمال، عن تفاؤله بقدرة الحكومة على تحقيق الخير وتقديم إنجازات ملموسة في قطاع الأعمال.

وأكد خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تواصل مع وزير قطاع الأعمال السابق ليكمل على ما تم وضعه في الشركات، مشيرًا إلى أن بعض الشركات كانت فيها أزمات سيتم العمل على تحسين الشكل المالي والهيكلي لها لتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.

وأضاف، أن من القطاعات الرئيسية التي ستركز عليها الوزارة هي قطاع الغزل والنسيج وقطاع الأسمدة، موضحًا  أن هناك خططًا لتحسين الهيكل المالي والتشغيلي للشركات القابضة العاملة في هذه القطاعات، مما يسهم في رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.

الاهتمام بالعنصر البشري

وأكد أن من أهدافه الرئيسية تطوير العنصر البشري وسيتم التركيز على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لدعم هذه الشركات وتحقيق أهدافها، وشدد على أن العنصر البشري هو أساس أي تطور في أي مؤسسة، وأن تحسين قدرات العاملين سيؤدي إلى تحسين الأداء العام للشركات.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

وأشار الوزير الشيمي إلى أن مشاركة القطاع الخاص تعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لرفع مستوى أداء الشركات القابضة. 

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