الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ شمال سيناء: سنركز على الاقتصاد والتنمية ودعم إخواننا فى قطاع غزة

اللواء خالد مجاور
اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء الجديد

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الجديد خلال لقاء بفضائية"إكسترا نيوز": إن القيادة السياسية نجحت في القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن الذي قضى على الارهاب في سيناء هو الاقتصاد والتنمية في المقام الأول، مؤكدا أنه كان قائدا للجيش الثاني الميداني وحارب الإرهاب بنفسه على أرض سيناء وكان التوجه من القيادة الساسية هو السيطرة على الارهاب بالاقتصاد وتوفير فرص عمل واحتواء الأهالي وليس العمل العسكري وهو المخطط المتبع والمنفذ في جميع دول العالم.

 

وأكد مجاور، أنني في أجندتي واهتماماتي بالمحافظة التركيز على الاقتصاد والتنمية حتى لا يعود الإرهاب سريعا لو تخاذلنا أو قصرنا في إكمال الانجازات، ثم تنظيم خطة العمل طبقا للتعليمات القيادة السياسية ورئيس الوزراء، وخاصة فيما يخص القضية الفلسطينية ودعم إخواننا في قطاع غزة. 

اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء اكسترا نيوز القيادة السياسية الإرهاب الاقتصاد والتنمية قطاع غزة

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