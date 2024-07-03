اتحاد الكرة يعلن عن طاقم تحكيم مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباراة الأهلي والداخلية التي ستقام مساء غد الخميس ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة من مساء غد الخميس على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم مصطفى عثمان كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمد عزازي حكم مساعد أول، ومحمد مجدي سليمان حكم مساعد ثاني، على أن يكون محمد العتباني حكمًا رابعًا.

ويدير وائل فرحان غرفة تقنية الفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال كحكم تقنية فيديو مساعد.

ويدخل الأهلي هذه المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الأخير برصيد 19 نقطة.