غارات لا تتوقف.. "القاهرة الإخبارية" توثق استمرار الجرائم الإسرائيلية فى غزة

تستمر قناة "القاهرة الإخبارية" في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء الفلسطينيين في رفح وقطاع غزة واستمرار الغارات التي لا تتوقف على مدار اليوم، وذلك من خلال مراسليها المتواجدين على خط النار، حيث قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إنه تسللت اليوم قوة من الوحدات الخاصة في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

وأكدت ولاء السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه تم إعدام نضال العامر بدم بارد، حيث قامت هذه المركبة بالاعتداء على السيارة التي يقودها نضال العامر، ثم قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص المباشر عليه من منطقة الصفر.

وأضافت في حديثها، أن هذه القوات تسللت إلى جنين من خلال قيادتها سيارة تحمل لوحة بالطراز الفلسطيني، ومن ثم لم ينتبه لها أهل جنين على الإطلاق.

وأشارت إلى أن الشهيد نضال العامر ينحدر من عائلة مناضلة كبيرة للغاية، وهو نجل الشهيد زياد العامر، وهو أحد مؤسسي كتائب شهداء الأقصى، وبالتالي الاحتلال الصهيوني أخذ الكثير من الأرواح من هذه العائلة على مدار السنوات الكثيرة الماضية.

قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن ما يحدث على الأرض الآن في خان يونس هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف محيط مجمع ناصر الطبي الذي نتواجد فيه الآن بغارة جوية عنيفة.

وأضاف جبر، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الغارة لا تبعد سوى 200 متر فقط عما أتواجد به الآن، فهناك غبار وركام، هذا المكان المستهدف يتساقط علينا الآن في هذه اللحظات.

وابتعد بشير جبر مذيع "القاهرة الإخبارية"، من أمام الكاميرا ليري المشاهد ما يجري الآن في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس، حيث غطت السحابة الدخانية السماء عقب استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية المدرسة المجاورة والملاصقة للمستشفى المكتظ بالنازحين الفلسطينيين.

وتابع، أن الشارع الأمامي لهذا المستشفى والمنطقة المحيطة به مليئة هذه الأثناء بأعداد كبيرة من السكان الفلسطينيين الذين يتجولون ويعيشون في هذه المنطقة المدمرة.

وأكد، أن هناك حالة من الهلع بدأت تصيب المواطنين الذين وصلوا إلى داخل مجمع ناصر وبدأت سيارات الإسعاف تقوم بالتحرك لانتشال المصابين من محيط المستشفى الذي تعرض لقصف إسرائيلي عنيف نتيجة قصفت صاروخين على الأقل محيط هذا المستشفى، والتي خلفت الغبار المتصاعد للسماء والركام المتطاير في محيط المكان المستهدف والذي جاء في منطقة مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين.

وأوضح، أن الإصابات الآن بدأت في الوصول إلى المستشفى وتأتي بسيارات مدنية وبسيارات الإسعاف التي تقوم بنقل هؤلاء المصابين، ونتوقع أن تكون هناك أعداد كبيرة من المصابين والشهداء، لا سيما أن هذه المنطقة التي حدثت بها الغارة الإسرائيلية العنيفة هي منطقة مكتظة بالمواطنين الفلسطينيين، وتعد سوقًا مركزية لهذه المنطقة، بالإضافة إلى وجود مجموعة كبيرة من المدارس التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين الفلسطينيين الذين يعيشون في هذا المكان، في ظل تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار، إلى أن هذه المدينة ضمن المناطق التي تسميها إسرائيل بالمناطق الآمنة، وطالبت من الفلسطينيين بالمكوث فيها في ظل العدوان المتصاعد، إلا أنها قامت بهذه الغارة وشاهدناها سويًا على الهواء مباشرةً دون سابق إنذار، ما يعني أن هناك أعدادًا كبيرة من المصابين والشهداء الذين قد سقطوا جراء هذه الغارة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حركة حماس ما زالت متمسكة ببند أساسي في مقترح التهدئة يمنع إسرائيل من العودة للقتال بعد المرحلة "أ" منه، وهذا الأمر غير مقبول على إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت، أن تل أبيب ستستمر في التفاوض مع استمرارها في الضغط العسكري والسياسي من أجل إطلاق سراح كل المحتجزين الـ120 الأحياء منهم والأموات.

أكدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنها لن تسمح للوزراء المعنيين بعرقلة صفقة التبادل والملايين سينزلون إلى الشوارع للاحتجاج، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكدت حركة حماس أنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني.

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن أن واشنطن ستحاول الضغط على تل أبيب بخصوص مستقبل الحرب على غزة خلال لقاء بايدن - نتنياهو، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

وكانت قد قالت هيئة البث الإسرائيلية عن قادة 4 كتائب عسكرية تعمل في غزة، إن تدمير الأنفاق والبنى التحتية يستغرق وقتًا، مؤكدة أن هناك حالة إنهاك بين الجنود بسبب الخدمة المتواصلة منذ 9 أشهر.

أكدت حركة حماس أنها تبادلت بعض الأفكار مع الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح يتضمن اتفاقًا على إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.