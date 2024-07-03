أستاذ الاقتصاد: فصل الصناعة عن التجارة يعد خطوة إيجابية فى الحكومة الجديدة

أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يبشر بالخير، موضحًا أن التغييرات الواسعة في الحقائب الاقتصادية ودمج بعض الوزارات تعد خطوة إيجابية لمواجهة الانكماش والتقشف.

وأشار نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن كفاءة العمل تتطلب أحيانًا عمليات دمج وتقليل عدد الوزارات، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل كامل، مؤكدًا أن دمج وزارتي النقل والصناعة مناسب لعدم وجود اختلاف كبير في توجهاتهما.

وأضاف، أن فصل الصناعة عن التجارة يعد خطوة جيدة، مشددًا على أن التنمية الصناعية تحتاج إلى اهتمام خاص بمجال الطاقة، واختتم حديثه بالإشارة إلى أن انخفاض متوسط الأعمار يعد أمرًا هامًا، حيث يؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج إلى توظيف جيد.