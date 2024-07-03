الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ الاقتصاد: فصل الصناعة عن التجارة يعد خطوة إيجابية فى الحكومة الجديدة

الدكتور مدحت نافع
الدكتور مدحت نافع

أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي يبشر بالخير، موضحًا أن التغييرات الواسعة في الحقائب الاقتصادية ودمج بعض الوزارات تعد خطوة إيجابية لمواجهة الانكماش والتقشف.

وأشار نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية "سي بي سي"، إلى أن كفاءة العمل تتطلب أحيانًا عمليات دمج وتقليل عدد الوزارات، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل كامل، مؤكدًا أن دمج وزارتي النقل والصناعة مناسب لعدم وجود اختلاف كبير في توجهاتهما.

وأضاف، أن فصل الصناعة عن التجارة يعد خطوة جيدة، مشددًا على أن التنمية الصناعية تحتاج إلى اهتمام خاص بمجال الطاقة، واختتم حديثه بالإشارة إلى أن انخفاض متوسط الأعمار يعد أمرًا هامًا، حيث يؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج إلى توظيف جيد.

الدكتور مدحت نافع استاذ الاقتصاد التشكيل الجديد مصطفى مدبولى الحقائب الاقتصادية الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء عدد الوزارات النقل والصناعة الطاقة

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