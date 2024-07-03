الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: أكثر من 14 مشروعًا إسرائيليًا تستهدف تهجير الفلسطينيين لسيناء

د. طارق فهمي
د. طارق فهمي

علّق د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على الوثيقة المسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية التي تؤكد وجود مخطط واضح الملامح للتهجير القسري لأهالي غزة.

وقال "فهمي" خلال تقديم برنامج "كل يوم" المُذاع على قناة "ON" إن الوثيقة المسربة مهمة للغاية؛ لأنها تؤكد المخطط الصهيوني في الوصول إلى مناطق التماس وتحقيق حلم الجانب اليهودي في الوصول إلى مناطق استراتيجية.

وأوضح أن القضية مرتبطة بحجم التواجد المطروح والمقترح من قبل أجهزة المعلومات الإسرائيلية في التعامل معها، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات أخرى.

وأشار إلى وجود أكثر من 14 مشروعًا طوال الأشهر الأخيرة من عمر المواجهة في قطاع غزة، تستهدف الوصول إلى سيناء وفكرة الدولة المقترحة.

كما أكد أن الحكومة الإسرائيلية تدعم مثل هذه المشروعات، موضحًا أن المشروع والوثيقة مسربان من جهة رسمية.

تهجير الفلسطينيين سيناء طارق فهمي مخطط التهجير

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