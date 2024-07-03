الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ناجى الشهابى: مهمة الحكومة الجديدة إرضاء المواطن

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، على التغيير الحاصل في المجموعة الاقتصادية داخل التشكيل الوزاري الجديد وأبرز الملفات المطروحة أمامهم، وكيفية تقديم حلول سريعة يشعر بها المواطنون.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك جديدًا في فكرة اختيار وزراء في عمر أقل من الأعمار السابقة، ومعظم الأسماء عبارة عن مجموعة من الكفاءات في المجالات المختلفة كل منهم له بصمة في مجال عمله قبل اختياره وزيرًا يعني مدخل اختياره هو أداؤه الكفء والمخضرم في مجال وظيفته.

وأضاف، أنهم مجموعة شابة متوسط أعمارهم من الـ40 للـ50، وهذا يعني أنها حكومة ستعمل على تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن المهام التي وضعها الرئيس هي إرضاء المواطن.

وتابع: "هذا كلام جديد نسمعه لأول مرة مع هذه الحكومة فقط، يعني الحكومة عليها أن تنزل للناس وتخفض معاناة الناس عليها، وهي كل ما ينغص حياة الناس".

مساء دى ام سى ناجي الشهابي

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