أسامة السعيد: الحكومة الجديدة تواجه تحديات دولية كبيرة وعليها وضع سيناريوهات للتعامل معها

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كثيرة على الصعيد الدولي، والأزمات المستمرة في الدول المحيطة، بالإضافة إلى تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأضاف، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التحديات تتطلب من الحكومة الجديدة وجود سيناريوهات محكمة للتعامل معها، ووضع خطط استراتيجية لمواجهة هذه التحديات خاصة أنها تحديات ثابتة.



التواصل مع الرأي العام والشفافية



وأكد أن أحد التوجيهات الرئاسية الهامة للحكومة الجديدة هو ضرورة التواصل المستمر والفعال مع الرأي العام، والتعامل بشفافية وبمكاشفة في حل المشاكل تعد من العوامل الأساسية لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصري زكي ومنحاز للدولة، ويجب على الحكومة أن تكون صادقة وواضحة في تعاملها معه.