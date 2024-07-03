الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الكوكيز.. أحد أطباق الحلويات السهلة

الكوكيز - أرشيفية
الكوكيز - أرشيفية

طريقة عمل الكوكيز، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

طريقة عمل الكوكيز

مقادير الكوكيز :

¾2 كوب دقيق.
2 كوب رقائق شوكولاتة.
كوب سكر بني.
½ كوب سكر.
½2 أصبع زبدة غير مملحة.
2 بيض.
2 ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
¾ ملعقة صغيرة ملح.

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خطوات تحضير الكوكيز

نسخن  الفرن إلى درجة حرارة 375 درجة مئوية.

نبكن  صينية كبيرة بورق الزبدة.
أضف الزبدة والسكر، واخلطهم في الخلاط الكهربائي لمدّة دقيقتين.

نخفقهم معًا ببطء، ثم نضيف الفانيليا والبيض.
أضافة الدقيق والبيكنج صودا والملح إلى وعاء آخر، وقلّبهم مع خليط الزبدة جيدًا.
أضافة رقائق الشوكولاتة، ثم لف العجينة على شكل كرات متناسقة.
نضعها على ورق الخبز في الصينية.

ثم نخبزها في الفرن لمدّة 10 - 12 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

ثم نقدم  الكوكيز دافئًا أو باردًا بحسب الرغبة.

يذكر انه تحتوي المكونات المستخدمة في طريقة عمل الكوكيز على مكون الكاكاو، الذي يساعد تناوله على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وذلك لمحتواه الغني بمضادات الأكسدة الفلافونويد، مما يُسهم في تعزيز الذاكرة والتفكير وتقليل خطر الإصابة بالتدهور العقلي والخرف. 
 

فوائد تناول الكوكيز 

يُنصح الرياضيون بتناول الكوكيز، وذلك لاحتوائها على مكوّن الشوكولاتة الغنية بالكاكاو، حيث قد يُساعد تناوله على تعزيز توفير الأكسجين أثناء تدريب اللياقة البدنية نظرًا لمحتواها من مركبات الفلافونول التي تُعرف باسم الإيبيكاتشين التي تُعزز إطلاق أكسيد النتريك في الجسم، وبالتالي؛ تحسين الأداء الرياضي. 
تحتوي الوصفة على مكوّن الزبدة، احرص على عدم الإفراط في تناولها، لارتفاع محتواها بالسعرات الحرارية، لتجنب زيادة الوزن أو الإصابة بالسمنة إذا تم تناولها بكميات كبيرة.
 

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