الخميس 04 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مهرجان العلمين 2024.. منى عبد الوهاب تكشف التفاصيل الكاملة لحفل الافتتاح

منى عبد الوهاب
منى عبد الوهاب

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين "العالم علمين" يوم 11 يوليو الجاري، وذلك بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والمقرر أن يستمر حتى يوم 30 أغسطس الجاري.

كشفت الإعلامية منى عبدالوهاب، المنسق العام والمتحدث باسم مهرجان العلمين لـ"الدستور" عن تفاصيل حفل افتتاح النسخة الثانية من المهرجان والمقرر أن تقام في يوم 11 يوليو الجاري، وذلك في الإنفوجراف التالي:

منى عبدالوهاب لـ"الدستور": حفل افتتاح مهرجان العلمين سيكون بالكامل عن فلسطين

مهرجان العلمين النسخة الثانية

وعقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين وتصدر مهرجان العلمين تريند "x" وجميع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية. 

وأعلن القائمون على الدورة الثانية من مهرجان العلمين المقرر انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري بمدينة العلمين عن إقامة حفلات غنائية ضخمة لألمع النجوم، وتشهد النسخة الجديدة استحداث أنشطة جديدة مثل المسرحيات، ويضم المهرجان 10 حفلات غنائية متنوعة لكبار النجوم، وأكثر من 45 فعالية، إلى جانب استحداث مهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل.

وتنطلق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي. 

لنسخة الثانية من مهرجان العلمين مهرجان العلمين العالم علمين مدينة العلمين الجديدة الإعلامية منى عبدالوهاب منى عبدالوهاب مهرجان العلمين النسخة الثانية

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