الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسامة السعيد: الحكومة الجديدة ليست لديها رفاهية الوقت.. ويجب أن تنطلق فورًا

أسامة السعيد
أسامة السعيد

قال أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن الحكومة  الجديدة، عليها العمل الفوري وتحقيق إنجازات سريعة يشعر بها المواطن المصري، مؤكدًا أن الحكومة الجديدة ليست لديها رفاهية الوقت، بل يجب أن تنطلق فورًا في تنفيذ خططها وبرامجها لتحقيق أثر في حياة المواطنين.
 

وأضاف، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال التصنيع، حيث تم إنشاء العديد من المدن الصناعية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك الصعيد، هذه المدن الصناعية الجاذبة توفر فرص عمل جديدة وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما شهدت إنشاء العديد من الموانئ المصرية، مما يعزز من قدرات البلاد في تقديم خدمات لوجيستية متقدمة.


المشروعات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي
 

وتابع، أن مصر نجحت في إضافة ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية عبر مشروعات غير مسبوقة، مثل شرق العوينات والدلتا الجديدة، وتوشكى وغيرها بعد أن كنا نعاني من تقلص في الرقعة الزراعية، وهذه المشاريع تمثل معجزات حديثة في المجال الزراعي، وتساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
 

وأشار إلى أن مصر تسعى نحو  التطور في مجالات الصناعات الحديثة، بما في ذلك البرمجة والحوسبة، هذه المجالات الحيوية تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، ومصر تعمل على أن تكون جزءًا فاعلًا فيها، على الحكومة الجديدة أن تواصل العمل في هذه الاتجاهات وتبني على ما تحقق من إنجازات. 

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