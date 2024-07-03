انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

قررت جهات التحقيق بالشيخ زايد، انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب في شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مدينة الشيخ زايد، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبيَّن اندلاع النيران في البلكونة وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطني الشقة لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.