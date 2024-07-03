عمرو خليل: الحكومة الجديدة تؤدى اليمين الدستورية وسط تحديات ومهام جسيمة

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات ومهام جسيمة أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خليل، اليوم الأربعاء، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن التشكيل الوزاري شهد تغييرا واسعا وهو ما حدث أيضا في حركة المحافظين، كما شهدت دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى.

وأوضح، أنه منذ التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة وعلى مدار ما يقرب من شهر كامل عقد رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية حرصًا على الاستماع لمختلف الرؤى.

وأشار، إلى أنه قبيل الإعلان عن التغيير الوزاري أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكثر من 70 لقاء واجتماعا للوصول إلى أفضل تشكيل يتناسب مع حجم التحديات الحالية.

ونوّه، إلى أنه تم اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة على أساس الكفاءات والقدرة على وضع حلول عاجلة للأزمات التي تواجه المواطن المصري، حيث شمل التغيير الحكومي الجديد ثلاثين وزيرًا، ما يعني أن مصر أمام تغيير واسع سواء في السياسات أو في الأشخاص، وذلك وفقًا لخطة عمل واضحة المعالم.

وأكد، أن الحكومة الجديدة قمت بإعداد برنامج شامل تكون من خلاله قادرة على التعامل الفوري مع التحديات الحالية سواء الداخلية أو التحديات الخارجية، هذا بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مصر.

وتابع: "من هنا نجد أن التحديات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصري تتصدر أجندة الأولويات وهما ظهر في تغيير وزراء الحقائب الاقتصادية في الحكومة السابقة".

واستكمل: "مسؤوليات جسيمة ستحملها الحكومة الجديدة أملًا في معالجة العديد من القضايا في مختلف المجالات وكذلك إرضاء الشارع المصري عبر توفير الخدمات وتحفيز الاقتصاد والاستثمار".

