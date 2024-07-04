الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائبة نجلاء العسيلى تطالب الحكومة الجديدة باعتبار ملف التعليم أولوية

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي

طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، بأهمية أن تنظر الحكومة الجديدة بعين الرحمة للمواطن البسيط وأن تسعي جاهدة لحل الأزمات التي يعاني منها.

وأضافت "العسيلي" في بيان لها، أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من التحديات والملفات المهمة منها تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال تحسين الخدمات العامة وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية، ويجب أن تكون هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة للاستثمار في هذين القطاعين بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

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وأكدت النائبة نجلاء العسيلي على ضرورة أن تنظر الحكومة الجديدة لمطالب الشعب وتعمل على تحقيقها، لتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن التعديل الوزاري الجديد شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة تحديات وقضايا عالمية، مما يعكس اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وحرصه على حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، فضلا عن وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المكون المحلى وتعزز مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما حققناه من مكتسبات سياسية واقتصادية على الساحتين المحلية والدولية خلال السنوات العشرة الماضية.

النائبة نجلاء العسيلي البحث العلمي الشعب الجمهوري ازمات التعديل الوزاري

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