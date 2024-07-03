الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مراهقين مزقوا جسد  صديقهم بسبب لعب الكرة فى أكتوبر

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس مراهقين مزقوا جسد  صديقهم بسبب لعب الكرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي، تفيد بوصول طفل يدعى " م.ك" 15 سنة، مصاب بطعنات وجروح بمختلف أنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام المجني عليه بلعب كرة القدم مع أصدقائه نشبت بينهم مشاجرة، وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، ثم فروا هاربين.

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وبإخطار اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية للقبض على المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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