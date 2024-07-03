تجديد حبس متهمين بحيازة وتعاطي الهيروين بمدينة السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس متهمين بحيازة مخدرالهيروين في مدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديوعبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.