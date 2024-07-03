سيد معوض لـ"الدستور": مهرجان "العالم علمين" إضافة للسياحة المصرية

عبر سيد معوض، لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بإقامة مهرجان "العالم علمين" للعام الثاني على التوالي، بعد مشاركته في النسخة الأولى من المهرجان.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان العالم علمين 2024 في نسخته الثانية يوم 11 يوليو الجاري، وتستمر فعالياته الرياضية والفنية والترفيهية حتى 30 أغسطس المقبل.

وقال معوض في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سعيد بإقامة مهرجان العالم علمين في نسخته الثانية، لمواصلة دعم السياحة المصرية، وتحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات".

وأضاف: "مهرجان العالم علمين استطاع جذب الأنظار لمدينة العلمين، وتسليط الضوء على منشآتها السياحية والمعالم الطبيعية الخلابة وساهمت في عودة السياحة الأجنبية لمصر خاصة بعد مشاركة لاعبين وفنانين من جنسيات مختلفة في فعاليات النسخة الأولى من المهرجان".

وأردف: "أثق في قدرة الشركة المتحدة على تنظيم المهرجان بالشكل اللائق والذي يساعد على نجاحه على خطى النسخة الأولى من المهرجان".

وشارك سيد معوض في مهرجان العالم علمين بنسخته الأولى في العام الماضي بمنافسات بطولة الكرة الشاطئية رفقة عدد من نجوم المنتخب المصري السابقين، وعلى رأسهم عصام الحضري وحسام غالي وأحمد حسن وحازم إمام ومحمد شوقي ومحمد ناجي جدو ومحمد فضل ومحمد زيدان وخالد بيبو.

سيد معوض يتحدث عن مشاركته في النسخة الأولى

وعن تلك المشاركة، قال معوض: "النسخة الأولى من المهرجان كانت مميزة والتنظيم كان على أفضل مستوى وكذلك الأجواء كانت ممتازة والجميع استمتعوا بالتواجد في العلمين".

وأكمل: "مشاركة اللاعبين القدامى لمنتخب مصر أعطت انطباعًا جيدًا للجماهير كما زادت من انتباههم للعبة الكرة الشاطئية وهو ما سيساهم في تطور اللعبة في الفترة المقبلة".

وتابع: "بالتأكيد إقامة مهرجان العالم علمين يحقق استفادة سياحية لمصر، وكذلك لمدينة العلمين الجديدة والتي ما زالت حديثة النشأة وإقامة مثل هذه الفعاليات على أرضها ستجذب انتباه العديد من الجنسيات للسفر إليها وقضاء إجازاتهم".